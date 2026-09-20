به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام فهرست تیم‌های ملی فوتبال آلبانی و ازبکستان برای اردوی پیش رو، یاسر آسانی از فهرست تیم ملی آلبانی و رستم آشورماتوف و جلال‌الدین ماشاریپوف از فهرست تیم ملی ازبکستان خارج ماندند؛ اتفاقی که با توجه به شرایط استقلال و برنامه فشرده این تیم می‌تواند خبر خوبی برای سهراب بختیاری‌زاده باشد.

استقلال در حالی خود را برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا آماده می‌کند که با کمبود بازیکن مواجه است و در روزهای آینده دو دیدار مهم پیش رو خواهد داشت. آبی‌پوشان روز ۱۶ مهر در هفته هشتم لیگ برتر به مصاف تراکتور می‌روند و سپس روز ۲۰ مهر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا برابر الغرافه قطر قرار خواهند گرفت.

عدم دعوت یاسر آسانی به اردوی تیم ملی آلبانی و همچنین غیبت رستم آشورماتوف و جلال‌الدین ماشاریپوف در فهرست جدید تیم ملی ازبکستان باعث می‌شود این سه بازیکن در دور جدید تمرینات استقلال در اختیار سهراب بختیاری‌زاده باشند و بتوانند خود را برای حضور در دو دیدار حساس پیش رو آماده کنند.

در شرایط فعلی، تنها بازیکنان داخلی استقلال در اردوی تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی امید به سر می‌برند و برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در اختیار تیم‌های ملی هستند و سایر بازیکنان استقلال در اختیار کادر فنی این تیم قرار خواهند داشت.

البته در جریان دیدار امروز تیم فوتبال امید ایران برابر چین اسماعیل قلی‌زاده بازیکن استقلال نتوانست تا پایان ۹۰ دقیقه در زمین حضور داشته باشد که مشکل او جدی نیست.

به این ترتیب، در شرایطی که استقلال خود را برای دو مسابقه مهم برابر تراکتور و الغرافه آماده می‌کند، در اختیار داشتن بازیکنانی همچون آسانی، آشورماتوف و ماشاریپوف می‌تواند دست سهراب بختیاری‌زاده را برای برنامه‌ریزی تمرینات و آماده‌سازی تیم بازتر کند.