کشف کالای قاچاق ۲۷ میلیاردی در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق ماموران یگان امداد در مسیر جلفا _مرند به ۳ دستگاه خودروی سواری مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروهای توقیفی ، انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به مارک خارجی و ارزش ۲۷ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مرند با بیان اینکه در این راستا ۳ نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند اظهار داشت: برخورد با قاچاقچیان در دستور کار پلیس شهرستان می باشد از شهروندان درخواست می شود در صورت برخورد با هرگونه قاچاق کالاو اقلام ممنوعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.