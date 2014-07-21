به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان که به همراه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل حضور داشت حالا پس از حضور در این رویداد بزرگ در تدارک آماده سازی تیم ملی برای حضور در جام ملت های آسیاست. او به دنبال این است که بتواند با کارلوس کی روش عنوان قهرمانی قاره کهن را برای فوتبال ایران به ارمغان بیاورد اما هنوز وضعیت قطعی کی روش مشخص نیست. رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر به سوالات مطرح شده پاسخ داد:



* گفته می شود تمدید قرارداد کی روش به خاطر فشارهایی بوده که به شما از ناحیه های مختلف وارد شده است؟

- در هر صورت مربی که ما برای تیم‌ ملی‌ انتخاب می‌کنیم باید سرمربی باشد که هم برخوردِ خوبی‌ داشته باشد و هم عملکردش قابل دفاع باشد. ایشان در سه سال گذشته خوب بوده اند و با توجه به کارنامه موفقی که داشته اند طبیعتا فدراسیون فوتبال به دنبال تمدید قراردادش خواهد بود.

ضمن اینکه کی روش از فوتبال ایران و شرایط لیگ برتر و بازیکنان شناخت خوبی دارد و چالش های فوتبال کشورمان را هم به خوبی می داند. به همین خاطر ما تمایل داشتیم که قرارداد ایشان را تمدید کنیم و اینطور نبوده که کسی بخواهد فشاری به ما وارد کند.

* اگر یک سرمربی ایرانی هدایت تیم ملی را برعهده داشت آیا تیم ملی در جام جهانی از یک امتیاز و یک گل زده نتیجه بهتری کسب نمی کرد؟

- اگر ما قبلا این ریسک را کرده بودیم و هدایت تیم ملی را به مربی ایرانی داده بودیم شاید مثل دوره هایی که مربی ایرانی بود و موفق به صعود نمی شدیم، این بار هم به جام جهانی صعود نمی کردیم. به همین خاطر ریسک نکردیم و کار را به یک مربی خارجی خوب دادیم.

* یعنی اگر یک مربی ایرانی هم هدایت تیم ملی را برعهده داشت این امکانات را در اختیار او قرار می دادید؟

- ما قبلا از این هم این کار را کرده ایم. در تیم های مختلف ملی هم چنین امکاناتی را در اخیتار مربیان ایرانی قرار داده ایم.

* با توجه به مبلغی که سالانه به کی روش می دهید، اگر در جام ملت های آسیا موفق نباشد بازهم با وی ادامه می دهید و مبلغ قرارداد سالانه اش را پرداخت خواهید کرد؟

- بله، همین طور خواهد بود. هدف ما ابتدا قهرمانی در آسیا و سپس صعود به جام جهانی بعد است. ضمن اینکه هدفگذاری ما این است که بتوانیم در مرحله بعد جام جهانی هم حضور داشته باشیم. اگر عكس اين اتفاق افتاد و به جام جهانى نرسيديم شايد تصميم ديگرى گرفته شود.

* ماجرای شکایت فدراسیون فوتبال از شرکت هایی که از فوتبال استفاده ابزاری کرده بودند به کجا رسید؟ آیا این تخلفات را پیگیری کردید؟

- بله، براى مثال شركت فناپ كه حامى اصلى فدراسیون فوتبال بوده پيگير این ماجرا هستند كه اگر جايى تخلف صورت گرفته شكايت كنند. بخش ديگر هم تلويزيون بوده كه حق پخش را خريده اند و تبليغات هم به عهده خودشان بوده است.

* دستاورد مديريتي شما از برزيل براى فوتبال ايران چه بوده است ؟

- در جام جهانى همه شاهد بودند كه شور اشتياق خاصى در كشور برزيل و كشورهاى راه يافته ايجاد شده بود و اين رو حتى در چهره رئيس جمهور کشورها و مسئولين هم ديده می شد.

بنده دو دوره جام‌جهانى متفاوت را تجربه كرده‌ام. وقتى در دوره قبل نتوانستيم به جام جهانى برسيم طبعات منفى آن را هم ديديم و الان وقتى كه به جام جهانى رفتيم و عملكرد خوبى داشتيم نظرها مساعد شده و ديگر كسى جرات نمي‌كند از تيم ملى انتقاد كند.

این رویداد بزرگ را باید مسئولان درک کنند. واقعیت این است که از نظر اجتماعى و سياسى نظرها در رابطه با ايران عوض شده است. براى مثال بازى ايران - ارژانتين حدود يك ميليارد بيننده داشته كه شايد ٧٠٪ از آنها اصلا ايران را نمي‌شناختند اما بعد از بازی نظرشان مثبت بود. اين خودش دستاورد بزرگى است. پس ارزش این را دارد که مسئولان نگاه ویژه تری به فوتبال داشته باشند.



* فدراسیون شما به بخش های پایه هم توجه ویژه ای داشته است؟

- لازمه پیشرفت فوتبال توجه به این بخش هاست. در قسمت هاى پايه هم سرمايه گذارى هاى سنگين و وسيعی انجام داده ايم كه در آينده حاصل آن را در فوتبال ملى در سطح جهانى خواهيد ديد و در فوتسال هم هدف ما اين است كه جزو چهار تيم اول دنيا باشيم و در فوتبال ساحلى هم در جهان اول باشیم.

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گفتگو: امیر مبارکی

خبرنگار افتخاری مهر