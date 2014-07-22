به گزارش خبرگزاری مهر ، چندی پیش، در ایام بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی تهران، انتشارات انقلاب اسلامی متن کامل پاسخ‌های رهبر معظّم انقلاب اسلامی به 266 پرسش دانشجویان در 9 دیدار (طی سال‌های 1382-1377) را با عنوان «پرسش و پاسخ» منتشر کرد؛ سؤالاتی گوناگون و گاه بسیار شخصی از جنس شور و صراحت و نقّادی و پاسخ‌هایی موجز و دقیق از جنس اخلاق و عدالت‌ و معرفت.

«پرسش و پاسخ» تنها ناظر به مسائل کلی و کلان فرهنگ و سیاست و اجتماع و اقتصاد و... نیست و به مقتضای روحیه‌ی نقاد و پرسشگر جوانان دانشجو و دغدغه‌های آنان، بخش قابل توجهی از آنها، موضوعات جزئی جالبی است که می‌تواند افق روشنی از مواضع و نظرات رهبر معظّم انقلاب درباره‌ی مسائل ریز اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراروی خوانندگان نکته‌سنج قرار دهد.

بسیاری از سؤالات این مجموعه‌ مدون، ناظر به شرایط خاص سیاسی کشور در سال‌های 77 تا 82 است که مسائل مختلف داخلی و خارجی را شامل می‌شود. سؤالاتی صریح و غالباً منتقدانه از شیوه‌ی عملکرد نهادهای مختلف سیاسی کشور اعم از قوای سه‌گانه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان و...، تهاجم فرهنگی، جمود و تحجر، محدوده‌ی آزادی و جمهوریّت، مباحثی درباره‌‌ وضعیت مطبوعات، عدالت اجتماعی و رسیدگی به دارایی‌های دولتمردان، اولویت‌های سیاسی و فرهنگی برای دانشگاه و دانشجو، وضعیت پیشرفت علمی کشور، دلایل عدم مذاکره مستقیم با آمریکا و... .

جدای از دردِدل‌ها و تقاضای نصیحت و رهنمود در زمینه‌های مختلف، یکی از خواندنی‌ترین بخش‌های این مجموعه مربوط به پرسش‌های دانشجویان از زندگی خصوصی و علایق علمی، هنری و رفتاری معظّمٌ‌له و مواضع و نظرات شخصی ایشان درباره‌ برخی مسائل سیاسی و فرهنگی است.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این کتاب که در همان تورق نخست و مرور عناوین مطالب آن به چشم می‌آید، آزادی و احساس امنیت دانشجویان در طرح پرسش‌های متنوع سیاسی، و فرهنگی و حتی زندگی شخصی مقام معظّم رهبری است.

«پرسش و پاسخ» را از دو زاویه‌ مهم می‌توان مورد تأمل قرار داد: نخست گونه‌شناسی سؤالات و دغدغه‌های جوانان دانشجو در زمینه‌های مختلف و دوم، از زاویه‌ی پاسخ‌های رهبر فرزانه‌ی انقلاب؛ چه از حیث بار معرفتی، چه از حیث آشنایی با مواضع رهبر انقلاب درباره‌ مسائل ریز اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، چه از نظر شیوه‌ پاسخ دادن و حسن سلوک ایشان و چه از لحاظ رعایت اخلاق و عدالت.

در نگاهی کلی، سنخ پرسش‌های مطرح شده در این مجموعه را می‌توان در چند عنوان کلی گنجاند که در ذیل هر عنوان مسائل و دغدغه‌های متعدّد جوانان دانشجو مطرح شده است که البته بسیاری از این مباحث باهمدیگر هم‌پوشانی دارند. مهم‌ترین عناوین پرسش‌های دانشجویان را می‌توان به حوزه‌های فرهنگی (مباحث کلی حوزه‌ فرهنگ، جوانان، سبک زندگی، مطبوعات، ادبیّات و هنر،...)، اقتصادی- اجتماعی، سیاسی، زندگی شخصی رهبر معظّم انقلاب، مسائل بین‌الملل، نظام و انقلاب و مسائل متفرقه تقسیم کرد

علیرضا مختارپور قهرودی در مقدمه‌ای مجمل بر کتاب «پرسش و پاسخ»، سبک پاسخ‌گویی رهبر معظّم انقلاب به پرسش‌های دانشجویان را مرور و برخی از ویژگی‌های بارز این پرسش و پاسخ‌ها و فضای حاکم بر این محافل را برشمرده که از آن جمله است: رعایت اخلاق اسلامی و حریم اشخاص (در پرسش‌های مربوط به اشخاص و گروه‌ها)، تأکید بر حمایت از قوای سه‌گانه و تحلیل دلایل این حمایت، به رسمیت شناختن تفکیک قوا و عدم مداخله در امور هر قوّه، مسئولیت یکسان افراد، مسئولان و گروه‌ها در برابر قانون، ارائه‌ تحلیل‌های منصفانه درباره‌ی مسائل کشور به دور از بزرگ‌نمایی و سیاه‌نمایی، به رسمیت شناختن اختلاف سلیقه در مسائل سیاسی اجتماعی، عدم نگرانی از صراحت و رک‌گویی جوانان در ابراز عقیده، استفاده از عنصر نشاط و مزاح، و آزادی احساس امنیت در طرح پرسش‌های متنوع سیاسی-اجتماعی و فرهنگی، حتی از زندگی شخصی و مبارزات مقام معظّم رهبری.

علاقه‌مندان برای اطلاع از نحوه‌ تهیه این اثر می‌توانند با شماره تلفن‌های 66493548 و66483695 تماس بگیرند و یا به پایگاه اطلاع‌رسانی WWW.BOOK-KHAMENEI.IR مراجعه کنند.