پرفروش ترین های انتشارات انقلاب اسلامی معرفی شد/ مطلع عشق در صدر آمار فروش

به گزارش خبرنگار مهر انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای دوره جدید فعالیت خود را از سال 89 آغاز کرده است. این موسسه فرهنگی در کار فعالیت های چاپ و نشر به تولید و تکثیر نرم افزارهای مرتبط با اندیشه های مقام معظم رهبری هم می پردازد. «مطلع عشق» گزیده ای از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی به زوج های جوان «روش تحلیل سیاسی» مجموعه بیانات ایشان درباره مهارت ها و فنون تحلیل سیاسی از جمله کتاب های پرمخاطب این انتشارات بوده است همچنین مجموعه پنج جلدی «نقش و رسالت زن» که در جلد نخست خود به «عفاف و حجاب» در سبک زندگی ایرانی و اسلامی می پردازد و «الگوی زن» عنوان جلد دوم، «زن و خانواده» جلد سوم، «جایگاه و مسائل زنان در فرهنگ اسلام و تجدد» جلد چهار و «عرصه حضور اجتماعی زن» عنوان پنجمین جلد آن است از کتاب های پرمخاطب انتشارات انقلاب اسلامی بوده است.

مجموعه رساله آموزشی که در جلد نخست خود به «احکام عبادات» و در دومین جلد «احکام معاملات» می پردازد و نیز «اجوبه الاستفتائات» که پاسخ به پرسش های شرعی مطابق با فتواهای مقام معظم رهبری است در شمار پرمخاطب ترین کتاب های انتشارات انقلاب اسلامی در طول نمایشگاه کتاب بودند.