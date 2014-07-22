به گزارش خبرنگار مهر ، شامگاه دوشنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی مدیرکل جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان معرفی و از خدمات پرویز ابرهیمی در طول چهار و نیم سال گذشته تقدیر شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در این مراسم با اشاره به لزوم تحلیل جامع از مخاطبان کانون برای مسئولان آن، بیان داشت: همه مخاطبان این نهاد در یک رده سنی قرا ندارند و امیدواریم بتوانیم سن عضویت کودکان را تقلیل و سن عضویت نوجوانان را نیز به زودی افزایش دهیم.

علیرضا حاجیان زاده با اشاره به لزوم برنامه ریزی‌های مناسب برای مخاطبان اصلی این نهاد، اذعان داشت: 42 فعالیت برای کانون پرورش فکری تعرف شده است که می‌تواند ذائقه‌های مختلف را به خود جذب کند و باید به گونه ای نگاه کرد که هر یک از اعضا در آینده به عضویت رسمی برسند.

کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان کلیشه ای عمل نمی‌کند

وی ادامه داد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کلیشه ای عمل نمی‌کند و مربیان آن بزرگ‌ترین سرمایه‌های این مجموعه به حساب می‌آیند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با اشاره به اینکه این نهاد با اهداف انقلاب اسلامی حرکت می‌کند، اظهار داشت: برنامه ریزی در این حوزه بسیار مهم است باید سعی کرد اعضا را به حوزه مربیگیری در آینده عضویت خود دعوت و آموزش داد.

حاجیان زاده اذعان داشت: محصولات تولیدی این نهاد باید علاوه بر فراگیر شدن در مدارس به دانش آموزان نیز ارئه شود چراکه یکی از عوامل جذب کودکان به این نهاد خانواده‌ها هستند.

وی با اشاره به اینکه تولید یک فیلم اثر گذار می‌تواند موجب علاقه خانواده ها به این نهاد فرهنگی و هنری در کشور شود، ادامه داد: نباید تنها به کانون پرورش فکری در حیطه مرزهای کشور نگاه کرد بلکه این نهاد در جهان اعتبار بالایی دارد.

وی گفت: بر اساس اساس نامه تنها وظیفه این نهاد در داخل مرزها خلاصه نمی‌شود و اکنون با موسساتی در کشورهای لبنان، عراق، افغانستان و مالزی وارد مذاکره شده‌ایم تا بتوانیم الگویی از این مجموعه را در این کشورها نیز پیاده کنیم.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور اظهار داشت: باید کانون پرورش فکری در مجامع عمومی جهان شناسایی شود در واقع جایگاه کانون پرورش فکری باید ارتقا یابد.

مدیران فرهنگی جلوی رخنه‌های فرهنگی دشمنان را بگیرند

مدیرکل سابق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان نیز در این مراسم کودکان را امانتی در دستان کارکنان این نهاد فرهنگی معرفی کرد و گفت: مسئولان وظیفه سنگینی در حوزه کودکان و نوجوانان دارند و در واقع مدیران فرهنگی باید با مدیریت جهادی جلوی رخنه‌های فرهنگی دشمنان را در کشور بگیرند.

پرویز ابراهیمی پکه عامل موفقیت خود را در چهار ونیم سال گذشته را لطف خدا و شهدا عنوان می‌کرد، افزود: همه فعالیت‌های کانون پرورش فکری در همدان بر اساس یک سند چشم انداز کوتاه مدت و بلند مدت صورت گرفت و به دنبال افزایش کمی وکیفی امور بودیم.

وی اذعان داشت: به نسبت پنج سال گذشته اکنون فعالیت‌های این نهاد در همدان چهار برابر شده است و برای کیفی شدن امور حتی از کمک حوزه های علمیه نیز استفاده کردیم.

مدیرکل سابق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با تاکید بر لزوم شناساندن این نهاد در افکار عمومی ، بیان داشت: از همه ظرفیت‌ها برای این کار استفاده کردیم و علی رغم کاهش بودجه‌ها به نسبت سال 1388 بودجه این نهاد در همدان افزایش یافته است.

ابراهیمی ادامه داد: میزبانی از مربیان توحید کشور افغانستان، حضور در هفته فرهنگی کویت و ایجاد مقدمات تالیف کتاب سفال ایران در مرکز همدان از دیگر اقدامات انجام شده در این سال‌ها بود.

وی با اشاره به اینکه همه تلاش خود را در حمایت از مربیان این نهاد قرار دادم، عنوان کرد: همدان علی رغم پیشرفت‌های خوب در بخش نرم افزاری زیر ساخت‌های مناسبی در بخش کودک ندارد.

مدیر کل سابق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با اشاره به اینکه در همدان یک مجتمع مناسب برای فعالیت‌های کانون پرورش فکری وجود ندارد، افزود: همدان تنها استانی است که از هیئت دولت مصوبه ساخت اردوگاه دارد.

وی گفت: ساخت این مجموعه در ایجاد زمینه برای فعالیت‌های هنری و بازی‌های بومی و محلی موثر خواهد بود.