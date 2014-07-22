به گزارش خبرنگار مهر، 24 مردادماه آخرین فرصتی است که از سوی ستاد برگزاری بازیهای آسیایی 2014 برای معرفی اعضای نهایی کاروان ورزشی کشورهای مختلف جهت حضور در این بازیها در نظر گرفته شده است.
بر همین اساس مسئولان کمیته ملی المپیک از فدراسیونهای ورزشی که حضورشان در بازیهای آسیایی قطعی شده خواسته حداکثر تا 15 مردادماه ترکیب نهایی ورزشکاران مورد نظرشان را برای اعزام به اینچئون معرفی کنند تا آنها بتوانند پس از انجام بررسیهای لازم، به فهرست نهایی اعضای کاروان ایران را در اختیار مسئولان برگزار کننده بازیها قرار دهند.
به گزارش مهر، کشتی فرنگی، کشتی آزاد، وزنهبرداری، والیبال، بسکتبال، فوتبال امید، هندبال (مردان)، تکواندو، کاراته، ووشو و کبدی (مردان و زنان) رشتههایی هستند که با ترکیب کامل در بازیهای آسیایی شرکت خواهند کرد. البته حضور ورزشکاران دوومیدانی، قایقرانی، بوکس، جودو، دوچرخهسواری، تیراندازی، شمشیربازِی و تیر و کمان هم رشتههایی هستند که حضورشان در این بازیها قطعی شده اما هنوز تعداد ورزشکاران اعزامی آنها نهایی نشده است.
هفدهمین دوره بازیهای آسیایی طی روزهای 28 شهریورماه تا 12 مهرماه در اینچئون کرهجنوبی برگزار میشود.
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