خشکسالی تنها مربوط به میزان بارندگی نیست/ بحران کم آبی در 4 استان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار در حاشیه کارگروه تخصصی مدیریت بحران در کشور که پیش از ظهر 31 تیر ماه در ساختمان وزارت کشور با حضور کارگروههای 14گانه در خصوص خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی برگزار شد بیان کرد: یکی از مشکلات اعضای کارگروه بودجه و اعتبارات بوده که با حضور نماینده معاونت راهبردی ریاست جمهوری، در این جلسه امیدواریم این مشکل حل شود.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: مقرر شده بود که بیمه بخش کشاورزی تا 5 درصد افزایش پیدا کند ولی این امر اجرایی نشده و امروز موضوع بیمه بخش کشاورزی یک اقدام اجتنابناپذیر است.
وی همچنین در مورد آخرین وضعیت خشکسالی کشور با بیان اینکه براساس قانون پنجم توسعه ماموریت و مسوولیت خشکسالی برعهده سازمان مدیریت بحران گذاشته شده است، گفت: معتقدیم که برای حل این مساله باید دستگاههای اجرایی وارد میدان شوند. 17 سال است که با توجه به تغییر اقلیمی کشور با خشکسالی مواجه هستیم و این پدیده دیگر به عنوان یک حادثه و بحران غیرقابل پیشبینی محسوب نمیشود بلکه باید با یک مدیریت واحد و با در اختیار گرفتن امکانات و منابع مورد نیاز نسبت به گذر از پدیده خشکسالی در کشور عبور کنیم.
نجار با بیان اینکه با توجه به تغییر اقلیم جهان، کشور ما نیز با خشکسالی روبرو است، گفت: خشکسالی تنها مربوط به میزان بارندگی نیست بلکه زمان پراکندگی و نوع بارش نیز بسیار مهم است.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین در مورد انتقاد کارگروههای مختلف از عدم تخصیص اعتبارات گفت: اعتبارات سازمان مدیریت بحران، اعتبارات خوبی است به گونهای که سه درصد از اعتبارات کل کشور و دو درصد از اعتبارات ماده 12 در بحث پیشگیری و مقابله سازمان مدیریت بحران تعلق میگیرد.
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