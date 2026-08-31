مقابله پدافند ارتش روسیه با تهاجم ۲۳۹ پهپاد اوکراینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۲۳۹ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله منطقه مسکو، روستوف، کراسنودار، کریمه و همچنین بر فراز دریای سیاه رهگیری و منهدم کردند.

پیشتر، رسانه های خبری گزارش دادند که چند شهر اوکراین از جمله بروواری و بوریسپیل در حومه کی یف و اودسا و بلگورود-دنیستروفسکی در ساحل دریای سیاه هدف حملات هوایی روسیه قرار گرفتند.

این حملات همچنین شهر زاپوروژیا در جنوب اوکراین و مناطقی در شهر ایزیوم در منطقه خارکوف در شرق اوکراین را هدف قرار داد. حملات مشابهی نیز در مناطقی در اودسا و بلگورود-دنیستروفسکی در دریای سیاه گزارش شده است.