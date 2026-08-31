به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، سلسله کارگاههای آنلاین نمایشنامهنویسی بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت ذیل بخش «افق مقاومت» برگزار میشود.
کارگاه آنلاین نمایشنامهنویسی با عنوان «کارکرد و جایگاه زبان در نمایشنامهنویسی» با تدریس روزبه حسینی با هدف ارتقای دانش و مهارت علاقهمندان حوزه نمایشنامهنویسی، روزهای ۱۴ و ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۱۸ برپا میشود.
علاقهمندان برای ثبتنام در این کارگاه میتوانند از طریق پیامرسان «بله» با شماره ۰۹۲۲۲۴۶۲۰۵۲ در ارتباط باشند.
بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظمتبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار میشود.
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