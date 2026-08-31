به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی صبح امروز (دوشنبه ۹ شهریورماه) به منظور حضور در مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازیهای جهانی عشایر و همراهی با دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور عازم بیشکک شد.
مراسم افتتاحیه این دوره از بازیهای جهانی عشایر عصر امروز در بیشکک برگزار میشود و رئیسجمهور به همراه وزیر ورزش و جوانان در این مراسم حضور خواهد یافت.
کاروان فرهنگی ـ ورزشی جمهوری اسلامی ایران در ششمین دوره بازیهای جهانی عشایر با ۱۳۰ ورزشکار در رقابتها حضور دارد و نمایندگان کشورمان در رشتههای مختلف با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت.
کاروان ایران در این دوره از بازیها با نام «رهبر شهید» و شعار «اتحاد، اقتدار و پیروزی» حضور یافته است.
ششمین دوره بازیهای جهانی عشایر با حضور ورزشکارانی از کشورهای مختلف برگزار میشود و علاوه بر رقابتهای ورزشی، فرصتی برای معرفی ورزشهای سنتی، بومی و آیینی و ظرفیتهای فرهنگی کشورهای شرکتکننده به شمار میرود.
احمد دنیامالی وزیر ورزش برای همراهی با رئیسجمهور در مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازیهای جهانی عشایر، عازم بیشکک پایتخت قرقیزستان شد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی صبح امروز (دوشنبه ۹ شهریورماه) به منظور حضور در مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازیهای جهانی عشایر و همراهی با دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور عازم بیشکک شد.
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