به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی صبح امروز (دوشنبه ۹ شهریورماه) به منظور حضور در مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر و همراهی با دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور عازم بیشکک شد.

مراسم افتتاحیه این دوره از بازی‌های جهانی عشایر عصر امروز در بیشکک برگزار می‌شود و رئیس‌جمهور به همراه وزیر ورزش و جوانان در این مراسم حضور خواهد یافت.



کاروان فرهنگی ـ ورزشی جمهوری اسلامی ایران در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر با ۱۳۰ ورزشکار در رقابت‌ها حضور دارد و نمایندگان کشورمان در رشته‌های مختلف با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت.



کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها با نام «رهبر شهید» و شعار «اتحاد، اقتدار و پیروزی» حضور یافته است.



ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر با حضور ورزشکارانی از کشورهای مختلف برگزار می‌شود و علاوه بر رقابت‌های ورزشی، فرصتی برای معرفی ورزش‌های سنتی، بومی و آیینی و ظرفیت‌های فرهنگی کشورهای شرکت‌کننده به شمار می‌رود.