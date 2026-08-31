انهدام باند کلاهبرداری تلفنی و کشف رشوه صدها میلیونی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال مسلمی اظهار کرد: در پی وصول پرونده و در راستای اجرای دستور مقام قضائی مبنی بر دستگیری اعضای باند حرفه‌ای کلاهبرداری تلفنی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قم قرار گرفت.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان قم افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و میدانی، موفق شدند مخفیگاه متهمان را در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و پس از اخذ نیابت قضائی، طی عملیاتی هماهنگ و غافلگیرانه ۲۱ نفر از اعضای این باند را دستگیر کنند.

مسلمی با اشاره به سلامت نفس و وظیفه‌ شناسی ماموران پلیس تصریح کرد: سرکرده باند هنگام دستگیری و انتقال، به منظور فرار از مجازات و رهایی از چنگال قانون، پیشنهاد پرداخت رشوه شامل ۳۸۹ میلیون تومان وجه نقد به همراه مقادیری طلا را به ماموران ارائه کرد؛ اما کارآگاهان پلیس ضمن رد این پیشنهاد، موضوع را صورت‌ جلسه کردند.

وی بیان کرد: در بررسی‌های تکمیلی و کارشناسی مشخص شد طلاهای پیشنهادی متهم نیز جعلی و فاقد اصالت بوده است.رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: در نهایت متهمان به همراه پرونده متشکله، مستندات کلاهبرداری و صورت‌ جلسه رد رشوه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی استان شدند.