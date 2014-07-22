بودجه شهرداری کتالم و سادات شهر به پنج میلیارد تومان رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر باقر سلیمی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان رامسر ضمن گرامی داشت لیالی قدر و عرض خیر مقدم به رسم میزبانی گفت : شهرهای کتالم و سادات شهر با دارا بودن 20 هزار نفر جمعیت و دو هزار و 200 هکتار مساحت محدوده و حریم از ظرفیتها و جاذبه های تاریخی، گردشگری، بهداشتی و درمانی بسیاری جهت جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برخوردار است.



باقر سلیمی با اشاره به وجود آبگرمهای معدنی ، قلعه تاریخی مارکوه ، دریا و جنگل و روستاهایی با چشم انداز بی نظیر در کتالم و سادات شهر ، این شهرها را فرصتی بسیار مناسب در جهت سرمایه گذاری با بازخورد اقتصادی مطلوب دانست و اظهار داشت: بنای جدید آبگرم کش و سنگ بنه توسط بخش خصوصی در حال اجرا بوده و در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.



شهردار کتالم و سادات شهر ادامه داد : آبگرم سادات شهر نیز قرار است به بخش خصوصی واگذار شده تا به عنوان یک جاذبه گردشگری ، سلامت ، بصورتی مدرن همراه با امکانات رفاهی ساخته شده و در اختیار مسافران و شهروندان قرار گیرد.



باقر سلیمی در خصوص قلعه تاریخی مارکوه نیز گفت: به رغم همه پیگیری هایی که در جهت احیای این قلعه صورت گرفت ولی تاکنون سازمان میراث فرهنگی کشور اعتباری برای احیای آن اختصاص نداده است.



وی بار دیگر اعلام آمادگی خود را در جهت احیای قلعه تاریخی مارکوه یادآور شد و افزود: ما بطور کامل این آمادگی را داریم که قلعه مارکوه را بعنوان یک زیر ساخت گردشگری احیا کنیم.



سلیمی وجود دانشگاه پیام نور در سادات شهر را یک ظرفیت علمی دانست و تصریح کرد : بزودی ساختمان دانشکده فنی و حرفه ای ملاصدرا نیز در کتالم ساخته می شود.



این مقام مسئول با اشاره به وجود سوییت ها و هتل ها و اماکن زیارتی چون آقابسمل و آقا پلاسید در شهرهای کتالم و سادات شهر ، خاطر نشان کرد : وجود اماکن وجود اماکن رفاهی و زیارتی از دیگر جاذبه ها و ظرفیت های گردشگر پذیر این منطقه است که در طول سال گردشگران و زائران بیشماری را به خود جذب می کند.



وی در ادامه سخنان خود از کتالم و سادات شهر با عنوان باغ شهر نام برد و افزود : این عامل نشان دهنده ی میزان بالای تولید انواع مرکبات و کیوی در این دوشهر است که وجود 5 سردخانه و کارگاههای سبد سازی نیز هم در رشد و توسعه اقتصادی شهرستان و همچنین اشتغالزایی نقش بسیار مهمی دارد.



سلیمی در خصوص فعالیت های عمرانی شهرداری کتالم و سادات شهر نیز گفت : آسفالت و تعریض و توافق خیابان های سادات شهر ، محور مارکوه که یکی از پر خطر ترین محور های کتالم بود ، تعریض بلوار 22 بهمن ، اصلاح هندسی در چند نقطه شهر ، احداث و باز سازی میدان اصلی شهر تنها بخشی از اقدامات انجام شده توسط این شهرداری است.



وی گفت : تامین روشنایی و بهسازی خیابان 45 متری ورودی شهر رامسر که در محدوده ی شهری کتالم قرار دارد ، در دستور کار ما است که بخشی از آن انجام شده و امید واریم با مساعدت اداره راه و شهرسازی این خیابان در اختیار شهرداری کتالم رار گیرد تا بتوانیم ورودی شهر را به نحوی که زیبنده ی نام شهرستان رامسر و شهرهای کتالم و سادات شهر باشد ، اقدامات مربوط به این خیابان را انجام دهیم.



سلیمی از نبود ادارات مستقل و حتی نمایندگی آن در کتالم و سادات شهر انتقاد کرد و گفت : طرح جامع این شهرها نیاز به بازنگری دارند.



وی با اشاره به قدمت شهرهای کتالم و سادات شهر خواستار تشکیل بخشداری در این منطقه شد و از مسئولین خواست تا این دو شهر را نه به عنوان شهرهای حاشیه ای بلکه بعنوان یک فرصت و ظرفیت قوی برای شهرستان رامسر ببینند.