جان کری وارد تل آویو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "جان کری" که روز گذشته به مصر سفر کرده بود لحظاتی قبل وارد تل آویو شد.

حضور جان کری در تل آویو در حالی انجام می شود که رژیم صهیونیستی از وی خواسته بود به دلیل حملات موشکی گروه های فلسطینی از سفر به این شهر اجتناب کند.

هدف جان کری از این سفر تلاش برای یافتن راهی جهت برقراری آتش بس میان رژیم صهیونیستی و نوار غزه انجام می شود.

در حالیکه شمار شهدای فلسطینی در دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به بیش از 650 نفر رسیده، مقامات آمریکایی حملات اسرائیل به غزه را حق تل آویو می دانند.