کشتار کودکان غزه نشانه ناتوانی ارتش اسرائیل است/درباره تخریب مسجدالاقصی هشدار می دهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سید حسن نصرالله در ادامه سخنرانی خود در روز جهانی قدس اظهار داشت: یکی از دلایل بقای قضیه فلسطین، پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) بود و دیگر دلیل پایداری سوریه در برابر تمام توطئه ها و نیز پیروزی جنبش های مقاومت در منطقه بود.

وی گفت: برجسته ترین دلیل بقای قضیه فلسطین، ملت فلسطین است که هرگز قضیه فلسطین را فراموش نکرد و از سال 1948 تاکنون تسلیم نشده است و همچنان به حقوق خود پایبند است.

دبیر کل حزب الله لبنان افزود: زمانی که از توطئه های حذف قضیه فلسطین سخن می گوییم از طرح های اسرائیلی - آمریکایی - غربی صحبت می کنیم که بسیاری از رژیم های عربی نیز به خاطر حفظ تخت و سلطنت خود به این توطئه کمک کرده اند.

دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد: مرحله کنونی خطرناکترین مرحله از زمان اشغال فلسطین است، زیرا در گذشته از تخریب کشورها و رژیم ها سخن می گفتیم اما رژیم صهیونیستی اکنون برای نابودی ملت ها تلاش می کند. سوریه همواره حامی مقاومت و دژ محکم در برابر توطئه های صهیونیستی است.

وی گفت: ما تمام اقداماتی که علیه شهروندان مسیحی و مسلمان در عراق صورت می گیرد از جمله هتک حرمت مقدسات را محکوم می کنیم. هشدار می دهم که تخریب مساجد و اماکن مقدس و متبرکه و امامزاده ها، زمینه را برای از بین بردن مسجدالاقصی به دست صهیونیست ها فراهم خواهد کرد.

سید حسن نصرالله اظهار داشت: امت اسلامی در بدترین شرایط قرار دارد، اما فلسطین قربانی نخست آن است لذا باید دقت کنیم در کجا می جنگیم و در کجا صلح می کنیم. هدف از جنگ غزه اکنون و پیش از آن در سال 2008 و قبل از آن در لبنان در سال 2006 به زانو درآوردن مقاومت بود. پایداری مردمی و سیاسی سرنوشت جنگ غزه را مشخص می کند همانطور که در جنگ 33 روزه رخ داد.

دبیر کل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: ایهود اولمرت در جنگ 33 روزه به "جرج بوش" و "کاندولیزا رایس" مقامات وقت آمریکا پیام فرستاد که جنگ متوقف شود زیرا در صورت ادامه جنگ، اسرائیل نابود خواهد شد. هدف کنونی جنگ غزه از بین بردن یک گروه یا جنبش نیست بلکه نابودی مقاومت و سلاح و اراده آن است.

وی افزود: غزه اکنون با منطق مقاومت به پیروزی رسیده است. مقاومت در غزه قادر به پیروزی است و به یاری خدا پیروز خواهد شد.

سید حسن نصرالله تصریح کرد: دشمن اسرائیلی از سال 2006 برای تاسیس یک ارتش قوی تلاش کرد و این ارتش امروز در مقابل نوارغزه ای محاصره شده قرار دارد و این ناتوانی دشمن و موفقیت بزرگ مقاومت را نشان می دهد. ما تا به امروز نفهمیده ایم هدف اسرائیل از جنگ غزه چیست و این حالت تردید و ترس و نگرانی اسرائیل را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: اسرائیل در شناسایی انبارهای سلاح و موشک مقاومت در غزه و چگونگی مقابله با مقاومت شکست خورده است و این شکست بیانگر ناتوانی اسرائیل در مقابله با حملات موشکی مقاومت است. اسرائیل به دلیل این ناتوانی، کودکان را می کشد، ارتش اسرائیل به عنوان یک ارتش جنگجو به غزه نرفت بلکه به عنوان ارتشی که قاتل کودکان است وارد نوارغزه شده است.

ادامه دارد..