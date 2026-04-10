ملتی که ایستادگی کند هرگز روی شکست را نخواهد دید

خبرگزاری مهر، سرویس دین، حوزه و اندیشه، یادداشت مهمان_ محمدمهدی جهان پرور، استاد دانشگاه و فعال سیاسی: شهادت امام عزیز و مجاهدمان حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای آن هم در ماه مبارک رمضان، عاشورایی دیگر را به تصویر کشید، و اگرچه فقدان آن رهبر آزاده، ثلمه ای عظیم و ضربه ای سهمگین بر روح و جان مریدان و محبانشان بود، اما شهادت آن مجاهد فی سبیل الله همچون جد بزرگوارشان اباعبدالله الحسین(ع) مملو از آثار و برکات بود. خون پاک و مطهر آن امام همام علاوه بر انسجام ملی، اتحاد امت اسلامی، و جلب همراهی و همنوایی دیگر ملتها که همواره مورد تاکید ایشان بود، موجب خودآگاهی و ندامت برخی فریب خورده، حفظ وحدت و استقامت، و تقویت روحیه ایثار و شهادت ملت ولایتمدار و انقلابی ایران فارغ از تفاوتهای طبقاتی، دینی مذهبی، قومی، فرهنگی و جناحی شد. این مصیبت عظما اگرچه تلخ و جانکاه بود، اما حاصل آن خودباوری، بصیرت افزایی، و رشد و ارتقای معرفت و بینش سیاسی بیش از پیش جامعه با مقاومتی سخت و عزتمندانه در برابر دشمنان خدا و خلق خدا با تقدیم جان و مال خویش بود.

مقاومتی که به تعبیر ایشان هزینه ای کمتر از تسلیم و سرسپردگی داشت، و اینچنین، ولایت پذیری، وطن دوستی و تاب آوری ایرانیان پس از تجربه جنگ تحمیلی و دفاع مقدس هشت ساله، به بوته آزمون گذارده شد تا بار دیگر در آوردگاه حق و باطل و خیر و شر، ناکامی دشمنان اسلام، شیطان اکبر آمریکا و رژیم دست نشانده اش اسرائیل جنایتکار را طی نبرد چهل روزه در اهداف زیر رقم بزند:



۱. ناتوانی در فروپاشی و تغییر رژیم ج.ا.ا؛ ۲. ناکامی در تسلیم و تجزیه ایران و اختلاف میان ادیان و اقوام؛ ۳. شکست در از بین بردن سایتهای هسته ای و اورانیوم غنی سازی شده ۴. ناتوانی در از بین بردن توان موشکی و نظامی؛ ۵. عدم امکان بازگشایی و کنترل تنگه هرمز؛ ۶‌. ناکامی در حذف جبهه مقاومت؛ ۷. ناتوانی در از بین بردن زیرساختها، مقاومت و روح امید ایرانیان؛ ۸. عدم موفقیت در جلب حمایتهای ملتشان از جنگ؛ ۹. ناتوانی در از بین بردن تمدن چند هزار ساله ایران؛ ۱۰. ناکامی در انجام عملیات روانی، ایجاد شکاف اجتماعی و سیاسی، و اغتشاش و ناامنی؛ ۱۱. عدم مراقبت و محافظت از منافع متحدان عربی؛ ۱۲. ناتوانی در ترغیب و همراه سازی ناتو برای مشارکت در جنگ؛ ۱۳. عدم موفقیت در جلب حمایت کنست و سنا و همچنین متحد ساختن هم حزبی ها و جناح رقیب؛ ۱۴. شکست در حمله به سایت هسته ای اصفهان؛ ۱۵. عدم حفظ هیمنه پوشالی، پایگاهها و جان نظامیانشان؛ ۱۶. استیصال در حملات زمینی به جزایر ایران؛ ۱۷. ناتوانی در به زانو درآوردن ج.ا.ا با تحریمها و قراردادن افراد و نهادها در فهرست تروریستها؛ ۱۸. ناکامی در اجرای موفقیت آمیز کودتا یا شبه کودتا؛ ۱۹. شکست طرح آبراهام و ایجاد اسرائیل بزرگ؛ ۲۰. و ...؛

بی تردید چنانکه خداوند متعال وعده فرموده است"ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم"، ملتی که ایستادگی کند هرگز روی شکست را نخواهد دید، و هرگز خداوند در وعده هایش تخلف نخواهد کرد "ان الله لا یخلف المیعاد". چنین ملتی تا همیشه به عنوان جامعه ای عزتمند، مقتدر و مستقل، الگویی برای احرار و ملتهای جهان خواهد بود.