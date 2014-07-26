به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی معاون ارتباطات حوزه اي دفتر مقام معظم رهبريصبح امروز 4 مردادماه در نشست خبری گفت: متخصصین و کارشناسان ، نظرشان بر این است که احتمال رویت هلال ماه شوال در غروب یکشنبه 29 ماه مبارک رمضان بسیار ضعیف و حتی نزدیک به صفر است و سه شنبه عید سعید فطر است.

وی افزود: با این وجود 150 گروه رصدگر وابسته به دفتر مقام معظم رهبری با تجیهزات مدرن یکشنبه غروب به رصد خواهند پرداخت که اگر هلال ماه شوال یکشنبه غروب 5 مردادماه رویت شد و برای مقام معظم رهبری اطمینان حاصل شود یکشنبه شب به اطلاع رسانه ها و مردم عزیز ایران خواهد رسید. وگرنه بر اساس تقویم ماه رمضان 30 روز است و عید فطر هم سه شنبه 6 مرداد خواهد بود.

مروی در پاسخ به این سوال که مگر از لحاظ علمی نمی شود گفت آغاز ماه رمضان و آغاز ماه شوال چه روزی است، گفت: بله از نظر علمی می توان تا صد سال آینده تولد ماه (هم روز اول ماه رمضان و ماه شوال و هر ماه دیگری) را محاسبه کرد اما بنای ما بر رویت ماه شوال است. یعنی آنچه که از نظر شرعی باید به آن عمل کرد رویت ماه شوال است. بنابراین ما رویت ماه و نه تولد ماه برایمان حجت است. حالا رویت چه می خواهد با چشم غیر مسلح باشد چه با ابزارهای مدرن استهلال می خواهد باشد.

وی در پاسخ به سوالی که ماه شعبان امسال 30 روز بود و نمی شود دو ماه قمری پشت سر هم 30 روزه باشد گفت: هیچ اشکالی ندارد که دوماه قمری پشت سر هم 30 روزه باشند.

وی در مورد اختلاف اعلام هلال ماه شوال در کشورهایی که هم مرز هستند یا شب را با هم مشترک هستند گفت: اگر هلال ماه در نقطه ای دیده شود برای همه کشورهایی که حتی نیم ساعت شب را مشترک هستند قابل تعمیم است و اگر اختلافی در آن می شود خطای چشم است. برای مثال ماه رمضان چون در تابستان بوده و روز یکشنبه احتمال غبار آلود بودن هوا در بعضی مناطق زیاد است بنابراین باید در مناطق بدون غبار و شفاف به رصد ماه پرداخت و هلال در این مناطق بهتر دیده می شود. بعضی از مراجع رویت با چشم مسلح را اشکال نمی دانند ولی بعضی از مراجع دیدن با چشم غیر مسلح را کافی می دانند.