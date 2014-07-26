  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۳۷

غیبت کفاشیان و تاج در جلسه؛

نمایندگان مجلس مامور پیگیری حل مشکل باشگاه راه آهن شدند

نمایندگان مجلس مامور پیگیری حل مشکل باشگاه راه آهن شدند

جلسه تعیین وضعیت مالکیت باشگاه راه آهن در حالی صبح امروز برگزار شد که علی کفاشیان و مهدی تاج در آن حضور نداشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تعیین وضعیت مالکیت باشگاه راه آهن و حل این مشکل صبح امروز شنبه در فدراسیون فوتبال برگزار شد. در این حلسه مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون به همراه شریفی و طلا دو نماینده مجلس و همچنین مسئولان تیم راه آهن حضور داشتند.

در پایان این جلسه مقرر شد نمایندگان مجلس از طریق استانداری و دادستانی وضعیت مالکیت تیم فوتبال راه آهن را مشخص کنند. در این جلسه مهدی تاج و علی کفاشیان حضور نداشتند.

طبق اعلام رئیس سازمان لیگ، در صورتی که تکلیف تیم راه آهن مشخص نشود و این تیم به لیگ دسته اول سقوط کند، ارزش آن به مبلغ یک میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.

کد مطلب 2338485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها