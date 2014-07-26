نمایندگان مجلس مامور پیگیری حل مشکل باشگاه راه آهن شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تعیین وضعیت مالکیت باشگاه راه آهن و حل این مشکل صبح امروز شنبه در فدراسیون فوتبال برگزار شد. در این حلسه مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون به همراه شریفی و طلا دو نماینده مجلس و همچنین مسئولان تیم راه آهن حضور داشتند.

در پایان این جلسه مقرر شد نمایندگان مجلس از طریق استانداری و دادستانی وضعیت مالکیت تیم فوتبال راه آهن را مشخص کنند. در این جلسه مهدی تاج و علی کفاشیان حضور نداشتند.

طبق اعلام رئیس سازمان لیگ، در صورتی که تکلیف تیم راه آهن مشخص نشود و این تیم به لیگ دسته اول سقوط کند، ارزش آن به مبلغ یک میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.