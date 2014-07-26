5000 مسکن مهر در بهشهر در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقي نورزاد، امروز در جلسه مسكن مهر بهشهر با اشاره به ساخت و ساز انجام شده در مسكن مهر شهرك امام بهشهر افزود: متاسفانه عدم وجود سيستم فاضلاب مناسب در اين شهرك از مشكلاتي است كه بايد با اولويت در دستور كار قرار گرفته و حل و فصل شود.

فرماندار بهشهر با اشاره به ساخت و ساز يك هزار واحد مسكوني در مسكن مهر شهرك امام بهشهر يادآور شد: متاسفانه در طول 3 سال ساخت و ساز در مسكن مهر بهشهر تا كنون هيچ گونه امكانات رفاهي و خدماتي ارائه نشده كه بايد انجام شود تا با سكونت افراد با مشكل مواجه نشويم.

نورزاد ادامه داد: اگر پيمانكاري توان اتمام كار را ندارد اعلام كند تا با واگذاري به پيمانكار ديگر كارها انجام و واحدها واگذار شود تا مردم از سرگرداني رها شوند.

وي گفت: براي ساخت و ساز مسكن مهر در بهشهر كارهاي فراواني انجام شده اما متاسفانه كار همچنان باقي مانده است و پيمانكاران بايد با سرعت بيشتري در اين راستا وارد شده و واگذاري ها را شروع كنند.