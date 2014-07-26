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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۱۴

نورزاد:

5000 مسکن مهر در بهشهر در دست ساخت است

5000 مسکن مهر در بهشهر در دست ساخت است

بهشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار بهشهر اظهار داشت: پنج هزار واحد مسكن مهر با طرح خودمالكي و دولتي در شهرستان در دست ساخت بوده است است كه با برنامه ريزي هاي انجام شده تعدادي از اين واحدها واگذار شده و 60 واحدي چيت سازي بهشهر نيز در حال واگذاري است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقي نورزاد، امروز در جلسه مسكن مهر بهشهر با اشاره به ساخت و ساز انجام شده در مسكن مهر شهرك امام بهشهر افزود: متاسفانه عدم وجود سيستم فاضلاب مناسب در اين شهرك از مشكلاتي است كه بايد با اولويت در دستور كار قرار گرفته و حل و فصل شود.

فرماندار بهشهر با اشاره به ساخت و ساز يك هزار واحد مسكوني در مسكن مهر شهرك امام بهشهر يادآور شد: متاسفانه در طول 3 سال ساخت و ساز در مسكن مهر بهشهر تا كنون هيچ گونه امكانات رفاهي و خدماتي ارائه نشده كه بايد انجام شود تا با سكونت افراد با مشكل مواجه نشويم.
 
نورزاد ادامه داد: اگر پيمانكاري توان اتمام كار را ندارد اعلام كند تا با واگذاري به پيمانكار ديگر كارها انجام و واحدها واگذار شود تا مردم از سرگرداني رها شوند.
 
وي گفت: براي ساخت و ساز مسكن مهر در بهشهر كارهاي فراواني انجام شده اما متاسفانه كار همچنان باقي مانده است و پيمانكاران بايد با سرعت بيشتري در اين راستا وارد شده و واگذاري ها را شروع كنند. 
 
کد مطلب 2338630

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    نظرات

    • امی ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
      0 0
      پاسخ
      دقیقا به سال از زمان انتشار این خبر گذشت . آقای فرماندار محترم ضرر و زیان وارد شده بعد چهار سال دور زدن مردم رو چه کسی می پردازد لطفا جواب بدهید ...

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