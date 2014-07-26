مختارپور بمباران 2 کتابخانه در غزه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا مختارپور دبيركل نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور با صدور بيانيه‌ای بمباران 2 كتابخانه در مناطق بيت حانون و رفح را محكوم كرد.

در بخشي از اين بيانيه آمده است:

كتابخانه‌ها مراكز فرهنگی و محل مراجعه دانش آموزان، معلمان، دانشجويان و علاقمندان به كتابخوانی است، و بمباران كتابخانه‌ها توسط رژيم صهيونيستی نشان دهنده ماهيت ضدفرهنگی و دد منشانه اين رژيم غاصب و پوشالی است.

شايان ذكر است بنا بر آنچه در رسانه‌های گروهی اعلام شده كتابخانه‌های مناطق بيت حانون و رفح در بمباران ياد شده به طور كامل ويران شده است و هنوز از آمار شهدای بمباران اين 2 كتابخانه اطلاع دقيقی در دست نيست.