  1. هنر
  2. سایر
۴ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۱۳

/ تازه هاي رمان و داستان /

" خروس " ابراهيم گلستان منتشر شد

رمان " خروس " نوشته ابراهيم گلستان ، به تازگي به پيشخوان كتابفروشي ها راه يافت .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، رمان « خروس » نوشته ابراهيم گلستان در 120 صفحه ، شمارگان 2000 نسخه و بهاي 1000 تومان به تازگي توسط انشارات اختران ، به پيشخوان كتابفروشي ها راه يافت .

اين كتاب كه سالها قبل نوشته و در مطبوعات پيش از انقلاب به صورت پراكنده منتشر شده بود اينك براي اولين بار و با رضايت خود نويسنده ، منتشر مي شود .

اين ناشر از گلستان كتاب ديگري با عنوان « نامه به سيمين » را نيز در دست انتشار داشت كه در پي صادر نشدن مجوز از سوي وزارت ارشاد انتشار آن در ايران منتفي و قرار است توسط خود مولف در اتگلستان به چاپ سپرده شود .

گفتني است ، موضوع كتاب « نامه به سيمين » ، كه در قالب يك نامه بلند به رشته تحرير در آمده بررسي اوضاع و احوال سياسي - تاريخي  چند دهه اخير ايران است .

کد مطلب 233894

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها