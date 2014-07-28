ترافیک؛ سوغات مسافران عبوری برای البرز/ استانی که در جذب گردشگر ناتوان است

به گزارش خبرنگار مهر، اهالی استان البرز تقویم را که ورق می زنند، هر جا که به تعطیلات رسمی بر می خورند برایشان این تعطیلات مصادف قفل شدن اتوبان کرج - تهران و کرج - قزوین، و ورودی های شهر کرج و جاده چالوس است، اما باید بررسی کرد که چرا میراث مسافران عبوری برای استان پر جاذبه البرز که خود می تواند مقصد گردشگر باشد تنها به مسیر عبور و حتی عدم توقف مسافران بدل شده است.

آثار باقیمانده ازعهد باستان و دوران حکومت هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان در استان البرز گواه است که این ناحیه در روزگاران گذشته از تمدن پیشرفته‌ای برخوردار بوده است. همچنین مقبره ها، امامزاده‌ها و اماکن متبرکه متعدد در این ناحیه نشان دیگری از اهمیت و آبادی آن پس از ظهور و رواج اسلام می‌باشد. ناگفته پیداست در طول سالیان و بر اثر بی مهری های مسئولان استان چه بر سر این گنج عظیم آمده و چهره و هویت این شهر سنتی دیروز و مرکز استان امروز به شدت مکدر شده است.

وجود 100 اثر تاریخی ثبت شده در ناحیه کرج مرکزی

استان البرزدارای آثار تاریخی فروانی است و تنها در ناحیه کرج مرکزی نزدیک به یکصد اثر تاریخی ثبت شده وجود دارد. علاوه بر آن در ناحیه اشتهارد وساوجبلاغ نیز تعداد بسیاری آثار باستانی وجود دارد. بدیهی است در صورت توجه مسئولین شهر و میراث فرهنگی گنجی عظیم و درآمدزای خفته می تواند چهره ناشناخته و مظلوم کرج را به شهری نمونه گردشگری با جاذبه های فراوان فرهنگی تبدیل کند.

این پرسش که چرا تاکنون فکری برای رونق و مرمت و شناساندن و بهره وری مناسب از داشته ها و امکانات بالقوه این استان صورت نگرفته فکر را به سمتی آشنا می برد. آنجا که همواره دستهایی در حال کاویدن گنج های ناپیدا و تاراج میراث شهرستانها هستند.

البرز بضاعت گردشگری فراوانی دارد

استانی که بضاعت گردشگری تمام استان ها را یک جا داراست. البرز دارای ظرفیت گردشگری مذهبی ، ورزشی جستجوگرانه، اکو توریسم، گردشگری تاریخی وصاحب چهارمین جاده زیبای جهان است.

کرج شاهراه گردشگری استان های مجاوراست و خود ناکام از درآمدی که نصیب همسایگان کرده به آلودگی محیط زیست و ترافیک و تخریب منابع طبیعی ونابودی فضای سبز و رودخانه هایش بسنده می کند. هرتعطیلاتی که رخ می دهد از هرسو به کرج سرازیر می شوند تا از آن بگذرند و به مقصدی دیگر برسند اما از ذهن کسی هم خطور نمی کند این شهر زیبا با جاذبه های بیشمار طبیعی از کوه و رودخانه و روستاهای ییلاقی و باستانی زنده و زمین های در حال کشت و آثار تاریخی و صنایع دستی خود یک مقصد است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان البرز در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: اگرچه برنامه بسیار دقیق و مدونی در زمینه گردشگر پذیر کردن استان البرز نداریم اما بی برنامه هم نیستیم.

احمد ترکاشوند با اشاره به تراکم بسیار بالای سفرهای جاده چالوس در فصول مختلف ارایه ایستگاه های فصلی و معرفی برخی جاذبه ها در مداخل ورودی و خروجی استان را ازجمله اقدامات صورت گرفته خواند و افزود: برگزاری تورهای فصلی البرزگردی یک روزه نیز از دیگرفعالیت های اداره کل میراث فرهنگی در بخش گردشگری بوده است.

وی با اشاره به نا مهربانی ها و عدم تعامل موثر بین ادارات و نهاد های درگیر با موضوع گردشگری تصریح کرد: تاکنون جلسات بسیار زیادی برگزار شده که علی رغم توافقات صورت گرفته شفاهی خروجی مثبتی نداشته و حلقه مفقوده این عدم همکاری و عدم امکان برداشتن گام بعدی شناخته شده نیست.

احمد تركاشوند با اشاره به غنای گردشگری مناطق ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان افزود: توسعه گردشگری در استان البرز نیازمند حمایت همه جانبه مسئولان شهری و استانی و حتی وزارتخانه است با این حال علی رغم تلاشهای مقطعی ما در جذب گردشگر در مسیر جاده چالوس یا دریاچه طالقان به دلیل عدم همکاری نیروهای امنیتی ، تاسیساتی ، جامعه میزبان ، تامین کنندگان مالی و غیره به بن بست خورده ایم.

ترافیک سنگین و خزنده گردشگران عبوری را فراری می دهد

وی دلیل اصلی عدم استقبال گردشگران عبوری از استان البرز را ترافیک سنگین و خزنده اتوبان تهران کرج خواند و تاکید کرد: به لحاظ جامعه شناسی و روانشناسی گردشگری این ترافیک خزنده چنان تاثیر منفی درمسافران عبوری می گذارد که ترجیح می دهند به حرکت خود ادامه داده و به مسیر آرام تری برسند و تمایلی برای پیاده یا داخل شدن در شهرهای استان ما را ندارند.

قزوین در جذب مسافران عبوری به عنوان گردشگران استان خود موفق تر عمل کرد

وی ادامه داد: از سوی دیگر استانی با تجربه و قدمت و تاریخ و جاذبه های قزوین درمسیر مسافران عبوری کرج وجود دارد که در جذب این پتانسیل ها موفق تر است و مسافرانی که در طول مسیر کم کم به آرامش رسیده و خستگی ترافیک را فراموش کرده اند رغبت بیشتری برای بازدید ازاستان قزوین دارند.

دستگاههای البرز به حوزه گردشگری بی توجهند

عدم فراهم سازی زیرساختها از دیگر عللی است که ترکاشوند به آن اشاره داشت و گفت: بیش از 30نامه بی پاسخ به ادارات مختلف و ذیربط در شهرداری و شورای شهر خود دلیلی بر عدم هماهنگی و همکاری و ناکام ماندن رشد و توسعه گردشگری استان است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان با اعلام این خبر که به زودی شاهد ساخت اولین موزه در استان البرز خواهیم بود، علت اصلی فقدان موزه در کرج را نزدیکی به تهران و عدم وجود امنیت لازم برای حفظ و نگهداری آثاردانست که با استان شدن و تامین نیازهای لازم به زودی این امر میسرخواهد شد.

شناسایی 17 منطقه گردشگری و ایجاد 35 هزار فرصت شغلی

وی در پایان با بیان این مژده که 17منطقه گردشگری دراستان شناسایی و اعلام و به تصویب دولت رسیده، افزود: با اجرایی شدن تنها یک مورد از این طرح ها بیش از 35 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی نیز با تاکید براقدامات انجام شده در زیر ساخت های گردشگری افزود: تا زمانی که موانع جدی در جذب سرمایه گذاری و برخی مصوبات شورای امنیت برداشته نشود گام موثر و ملموسی برداشته نخواهد شد.

حریم کمی و کیفی رودخانه کرج مشخص نیست

جلیل شیدا تصریح کرد: حریم کمی و کیفی رودخانه کرج در جاده چالوس که قطب مهم گردشگری استان است از جمله موانعی است که با تشکیل کارگروه ویژه و عقد قرارداد با مشاوران باسفورامیدواریم به زودی حل شود. مطالعات مکان یابی و و تهیه طرح جامع گردشگری استان البرز به این مشاوران سپرده شده است.

وی خاطرنشان کرد: مبلغ 400 میلیون تومان اعتبارنیز به طرح مورد نظر اختصاص یافته که 80 میلیون تومان آن در سال 92 و مابقی به طور سنواتی جذب می شود.

شیدا افزود: طرح جامع گردشگری البرزو کرج به دلیل وابستگی به تهران و عدم توجهات ویژه در گذشته نیز انجام نشده و نقشه راهیست که می تواند میراث فرهنگی و محیط زیست را به توافق لازم برساند.براساس طرح مورد نظر مکان یابی ها از نگاه حدود و حریم بررسی وطبق ضوابط زیست محیطی تنظیم خواهد شد.

وی افزود : حریم کیفی 150 متر و حریم کمی 10 متر اعلام شده است که به منزله ممنوعیت ساخت و ساز تا پشت کوهها ست.

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی افزود: 150 بسته سرمایه گذاری در این طرح گنجانده شده و با تصویب و اعلام فراخوان سرمایه گذار اقدامات لازم جهت ساخت اماکن اقامتی و تفریحی در مسیر جاده چالوس انجام خواهد شد.

عدم برخورداری از مکان های اقامتی و هتل عامل رکود گردشگر البرز

جلیل شیدا خاطر نشان ساخت: عدم توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در بخش ساخت هتل و تامین اقامت از جمله دلایل رکود گردشگر در استان البرز است.

وی افزود: 80 درصد ساخت و سازها دراستان ما تجاری و مسکونی است زیرا سود بیشتری دارد وعلی رغم تلاش های اداره میراث برای توجیه سرمایه گذاری در بخش گردشگری ، دریافت سود های کلان وام بانکی و بی رغبتی بانکها به همکاری با سازندگان هتل مانعی جدی تلقی می شود و در حال حاضر بانکها به سرمایه گذاری در پتروشیمی بیشتر علاقمندند تا پرداخت وام به سرمایه گذاران بخش گردشگری.

هتل های تهران در نبود هتل در البرز میهمانان کرجی را می ربایند

وی وجود تیم های متعدد دسته یک و دو و لیگ برتر فوتبال و تیم بزرگی چون سایپا را از جمله دلایل نیاز به ساخت مکان اقامتی دانست و افزود: در حال حاضر این تیم ها مهمانان خود رابه هتل استقلال تهران می برند . از سوی دیگر هر همایشی که در این استان برگزار شود مهمانانش در هتل المپیک تهران اقامت می کنند.

شیدا گفت: در روستا های نمونه گردشگری نیز جز چند سرویس بهداشتی عمومی وآلاچیق امکان اقامتی دیگری در نظر گرفته نشده که همه به عدم وجود تسهیلات مادی و معنوی چون مجوزها و وام های بانکی مربوط می شود.

شیدا تصریح کرد: با جذب اعتباراتی که موفق به تصویب آنها شده ایم امیدواریم تا پایان سال جاری شاهد تغییرات ملموسی در بخش گردشگری روستایی نیز باشیم.

بی شک عدم معرفی جاذبه های فراوان طبیعی، تاریخی، گردشگری، مذهبی و سلامت این استان از یک سو و عدم وجود زیرساخت های مناسب رفاهی و اقامتی و تفریحی از سوی دیگر عامل فراری دادن مسافران عبوری به سمت استان های همسایه البرز است.

امید می رود مسئولان استان البرز با نگاهی دوباره به اهمیت بحث گردشگری و رونق اقتصادی حاصل از آن برای استان به بررسی راه حلهای رونق گردشگری در این استان و حمایت از سرمایه گذاران این بخش بپردازند.

....................

فریبا کلاهی