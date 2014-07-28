  1. استانها
  2. کردستان
۶ مرداد ۱۳۹۳، ۹:۴۵

حجت الاسلام جعفری:

بسیج رسانه جبهه دفاعی در مقابل هجمه های فرهنگی دشمنان است

بسیج رسانه جبهه دفاعی در مقابل هجمه های فرهنگی دشمنان است

سنندج-خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: بسیج به ویژه بسیج رسانه محور مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است که از طریق رسانه ها بیشتر اعمال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری شامگاه یکشنبه در محفل انس با قرآن بسیج و اصحاب رسانه که در نمازخانه مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در سنندج برگزار شد، گفت: یکی از اندیشه های ناب ایجاد شده در انقلاب اسلامی ایران شجره طیبه بسیج است که از دل جامعه میلیونی ایرانی و به ابتکار امام راحل تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه بسیج رسانه جدیدترین مدل تشکیلاتی تفکر بسیجی است، عنوان کرد: به گفته تمامی تحلیل گران بسیج در دوران دفاع مقدس نقش تاثیرگذاری ایفا کرد و تاکنون نیز در عرصه ها و حوزه های مختلفی توانسته موفق عمل کند.

وی اظهار داشت: در برهه کنونی دشمنان جنگ نرم را علیه کشورما برگزیده است و در این مسیر برای رسیدن به اهداف شوم خود از رسانه ها بهره می برد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان رویکرد دشمن در مقابل کشور ما را جنگ رسانه ای خواند و ادامه داد: دشمن از طریق ورود به بحث های اندیشه ای،هویتی،فرهنگی،ارزشی و مذهبی درصدد تضعیف باورهای نسل جوان ایرانی است.

حجت الاسلام جعفری  هدف گیری دشمنان را تخلیه ی هویت اسلامی ایرانی نسل جوان دانست و افزود: حال در این شرایط بسیج به ویژه بسیج رسانه می تواند محور مقابله و جبهه دفاعی در مقابل با  هجمه های فرهنگی دشمن باشد.

وی به فرمایشات مقام معظم رهبری د رخصوص رسانه اشاره و عنوان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند اکنون رسانه در دنیا یکی از موثرترین و قوی ترین سلاح های بین المللی است و رسانه ها در دنیا از بمب اتم هم مهم تر هستند.

وی ادامه داد: بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط با رسانه به خوبی نقش و اهمیت رسانه ها را در دنیا نشان می دهد و می طلبد توجه ویژه ای به این عرصه ی مهم در کشور صورت گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به اینکه رسانه ها جزو از مسائل ضروری و لازم امروز دنیاست، عنوان کرد: رسانه ها نباید خیلی مصلحت گرا باشند بلکه باید بیان حقایق را مبنا قرار داده و با صراحت،شفافیت و جسارت اقدام به اطلاع رسانی کنند.

حجت الاسلام جعفری  ادامه داد: صراحت،شجاعت،شفافیت در کار و دقت و جامعیت اخبار از جمله مهمترین رسالت های مطبوعات ایران به شمار می رود.

وی به دو اصل اساسی در رسانه های ایران اسلامی اشاره کرد و افزود: مطبوعات در ایران آزاد به انتشار اخبار در چارچوب قانون هستند و راهبرد و رویکرد آنها نیز حقیقت جویی است.

وی اظهارداشت: از آنجا که یکی از ویژگی های بارز مطبوعات نقد و نظارت است بنابراین اهالی رسانه باید نقاد باشند چراکه که اطلاع رسانی خام منجر به موفقیت و پیشرفت نخواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: تخریب یکی از آسیب های امروز رسانه هاست که باید اصلاح شود و اطلاع رسانی صادقانه و شفاف و نقدهای منصفانه در اولویت قرار داده شود.

کد مطلب 2339732

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها