بسیج رسانه جبهه دفاعی در مقابل هجمه های فرهنگی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری شامگاه یکشنبه در محفل انس با قرآن بسیج و اصحاب رسانه که در نمازخانه مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در سنندج برگزار شد، گفت: یکی از اندیشه های ناب ایجاد شده در انقلاب اسلامی ایران شجره طیبه بسیج است که از دل جامعه میلیونی ایرانی و به ابتکار امام راحل تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه بسیج رسانه جدیدترین مدل تشکیلاتی تفکر بسیجی است، عنوان کرد: به گفته تمامی تحلیل گران بسیج در دوران دفاع مقدس نقش تاثیرگذاری ایفا کرد و تاکنون نیز در عرصه ها و حوزه های مختلفی توانسته موفق عمل کند.

وی اظهار داشت: در برهه کنونی دشمنان جنگ نرم را علیه کشورما برگزیده است و در این مسیر برای رسیدن به اهداف شوم خود از رسانه ها بهره می برد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان رویکرد دشمن در مقابل کشور ما را جنگ رسانه ای خواند و ادامه داد: دشمن از طریق ورود به بحث های اندیشه ای،هویتی،فرهنگی،ارزشی و مذهبی درصدد تضعیف باورهای نسل جوان ایرانی است.

حجت الاسلام جعفری هدف گیری دشمنان را تخلیه ی هویت اسلامی ایرانی نسل جوان دانست و افزود: حال در این شرایط بسیج به ویژه بسیج رسانه می تواند محور مقابله و جبهه دفاعی در مقابل با هجمه های فرهنگی دشمن باشد.

وی به فرمایشات مقام معظم رهبری د رخصوص رسانه اشاره و عنوان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند اکنون رسانه در دنیا یکی از موثرترین و قوی ترین سلاح های بین المللی است و رسانه ها در دنیا از بمب اتم هم مهم تر هستند.

وی ادامه داد: بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط با رسانه به خوبی نقش و اهمیت رسانه ها را در دنیا نشان می دهد و می طلبد توجه ویژه ای به این عرصه ی مهم در کشور صورت گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به اینکه رسانه ها جزو از مسائل ضروری و لازم امروز دنیاست، عنوان کرد: رسانه ها نباید خیلی مصلحت گرا باشند بلکه باید بیان حقایق را مبنا قرار داده و با صراحت،شفافیت و جسارت اقدام به اطلاع رسانی کنند.

حجت الاسلام جعفری ادامه داد: صراحت،شجاعت،شفافیت در کار و دقت و جامعیت اخبار از جمله مهمترین رسالت های مطبوعات ایران به شمار می رود.

وی به دو اصل اساسی در رسانه های ایران اسلامی اشاره کرد و افزود: مطبوعات در ایران آزاد به انتشار اخبار در چارچوب قانون هستند و راهبرد و رویکرد آنها نیز حقیقت جویی است.

وی اظهارداشت: از آنجا که یکی از ویژگی های بارز مطبوعات نقد و نظارت است بنابراین اهالی رسانه باید نقاد باشند چراکه که اطلاع رسانی خام منجر به موفقیت و پیشرفت نخواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: تخریب یکی از آسیب های امروز رسانه هاست که باید اصلاح شود و اطلاع رسانی صادقانه و شفاف و نقدهای منصفانه در اولویت قرار داده شود.