65 درصد مزار شهدای لرستان ساماندهی شد/ نیاز 5.2 میلیارد تومانی برای ساماندهی گلزار شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، مراد روشنی شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه ساماندهی گلزارها و مزارهای شهدای استان لرستان به تشریح آمار وضعیت گلزار شهدای استان لرستان پرداخت و اظهار داشت: 65 درصد گلزار و مزار شهدا در استان ساماندهی شده است که این تعدا به 273 گلزار و چهار هزار و 65 مزار می رسد.

وی با اشاره به اینکه در استان لرستان شش هزار و 227 مزار و 599 گلزار وجود دارد اضافه کرد: 27 درصد گلزار و مزار شهدا در لرستان هنوز ساماندهی نشده است و این یعنی 319 گلزار و 680 مزار ساماندهی نشده در لرستان وجود دارد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان ساماندهی هشت درصد مزار و گلزار شهدای لرستان را در حال اجرا دانست و افزود: هم اکنون عملیات ساماندهی 522 مزار و یک گلزار را در دست اجرا داریم.

روشنی با بیان این مطلب که برای ساماندهی گلزار و مزار شهدا در استان لرستان پنج میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی ما در این زمینه وجود مزارهای پراکنده ای از شهدا در سطح شهر خرم آباد بوده که برای ساماندهی آن ها لازم است شهرداری مشارکت لازم را داشته باشد.

وی در اینباره ادامه داد: این در حالی است که مزار شهدای مربوط به انقلاب و تظاهرات های سال 57 هنوز ساماندهی نشده است و سنگ مزار آن ها شکسته و جلوه بدی دارد لذا بایستی کار ساماندهی این مزارهای پراکنده با کمک جدی شهرداری ها به ویژه در خرم آباد و بروجرد سریع انجام شود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان به وضعیت پیشرفت فیزیکی مجتمع توانبخشی اشاره کرد و گفت: سال گذشته دو میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار به مرکز توانبخشی اختصاص که از این مبلغ تنها 260 میلیون تومان تخصیص داده شد.

وی افزود: بنابراین انتظار می رود که حوزه معاونت برنامه ریزی و شورای برنامه ریزی استان به این بخش توجه بیشتری داشته باشند تا مشکلات این بخش به طور اساسی حل شود.

روشنی بیان داشت: حدود 700 مزار شهید واقع در قبرستان خضر خرم آباد شکسته شده است و نیاز به ساماندهی دارد و تنها 40 مزار این قبرستان ساماندهی شده است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان بر ضرورت استفاده از نام شهدا برای نامگذاری کوچه ها و خیابان ها تاکید کرد و گفت: بایستی جلوه شهر و دیار ما با نام شهدا مزین باشد زیرا شهدای ما هم شهدای دین و هم شهدای ملی هستند.

وی افزود: به واسطه استفاده از نام و تصاویر شهدا در کوچه ها و خیابان های شهر فضای معنوی و عطرآگینی به وجود می آید بنابراین برای این امر بایستی تدابیری اندیشیده شود و این مسئولیت متوجه همه ما مسئولین خواهد بود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان برپایی برنامه های فرهنگی متعدد در مزار شهدا را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت موثر دانست و بیان داشت: بایستی سعی شود برای ادامه راه شهدا از مزار شهدا بعنوان مراکز فرهنگی استفاده شود.

وی یادآور شد: دانشگاه های استان می توانند برنامه هایی از قبیل جلسات دعا و قرائت قرآن و ... در گلزار شهدای برای تجدید بیعت دانشجویان با شهید برپا کنند.