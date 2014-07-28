ارتقای فضای فیزیکی و فرهنگی مصلاهای لرستان در گرو مشارکت مردم و همت مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم متقی نیا عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه فریضه نماز جمعه دارای ابعاد مختلفی است، اظهار داشت: این فریضه دارای بعد عبادی ریشه دار و عمیقی بوده و نوعی ارتباط قلبی بسیار زیبا بین بنده و خداوند است.

وی از نماز جمعه به عنوان تجلیگاه ارتباط قلبی صادقانه بندگان با خداوند یاد کرد و بیان داشت: همچنین این فریضه به لحاظ بعد سیاسی در زمینه آگاهی بخشی و تحلیل مسائل سیاسی روز منطقه و جهان برای آحاد مردم نقش موثری دارد.

حجت الاسلام متقی نیا با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) که هر مسلمانی باید هر روزش نسبت به روز قبلش تفاوت داشته باشد، از این تفاوت به معنای ضرورت رشد و ارتقا یاد کرد و بیان داشت: این رشد شامل رشد عقلی، اخلاقی، اعتقادی، عبادی، سیاسی، اجتماعی و ... می شود.

نماز جمعه بهترین بستر و زمینه برای رشد انسان

وی با بیان اینکه برای رشد نیازمند بستر هستیم افزود: نماز جمعه بهترین بستر و زمینه برای رشد انسان در همه ابعاد و به ویژه اجتماعی و سیاسی است.

امام جمعه موقت خرم آباد با بیان اینکه با برگزاری نماز جمعه فرد به صورت هفتگی در زمینه اطلاعات سیاسی و مذهبی به روز می شود، تصریح کرد: این به روز شدن موجب می شود که فرد در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی پویا و بانشاط باشد.

حجت الاسلام متقی نیا تصریح کرد: به اعتقاد من یکی از بهترین ثمرات نماز جمعه به روز شدن افراد جامعه اسلامی و تزریق روحیه نشاط و شادابی در ابعاد مختلف سیاسی و عبادی است.

وی در ادامه سخنان خود به برگزاری نماز جمعه در شهرهای مختلف استان اشاره کرد و بیان داشت: خوشبختانه در حال حاضر در نزدیک به 15 شهر استان نماز جمعه اقامه می شود و در این زمینه رشد بسیار خوبی داشته ایم.

روند رو به رشد کمی و کیفی برگزاری نماز جمعه در شهرهای لرستان

حجت الاسلام متقی نیا با بیان اینکه طی سه دهه گذشته شاهد روند رو به رشد کمی و کیفی در برگزاری نماز جمعه در شهرهای مختلف استان بوده ایم یادآور شد: با این حال همچنان بین آنچه که امروز در این زمینه هستیم و آنچه که ایده آل است فاصله قابل تعریفی وجود دارد.

وی با بیان اینکه باید در راستای طی این مسیر رو به رشد از تجربه نماز جمعه های شهرهای دیگر استفاده کنیم، ادامه داد: تبادل تجربیات بین اعضای ستادهای نماز جمعه شهرهای مختلف استان می تواند به ارتقای فعالیتها در این حوزه کمک کند.

امام جمعه موقت خرم آباد با تاکید بر اینکه باید روز به روز بر غنای نماز جمعه های استان افزوده شود تصریح کرد: این امر در گرو ابزار و فضای کافی در ابعاد مختلف از جمله فضاسازی معنوی، فیزیکی و رسانه ای است.

حجت الاسلام متقی نیا با بیان اینکه حقیقتا در زمینه برگزاری نماز جمعه های استان به ویژه شهر خرم آباد زحمات زیادی کشیده شده است، یادآور شد: اگر به گذشته نگاهی داشته باشیم متوجه ارتقای چشمگیر در این حوزه می شویم به طوریکه در پنج سال اخیر نماز جمعه در بسیاری از شهرهای استان برپا شده است.

وی ادامه داد: با این حال نباید به وضع موجود قانع باشیم و باید با نگاه به آینده و در نظر گرفتن چشم انداز، آینده را بهتر از گذشته در مسیر کمال رقم بزنیم.

بدون حضور مردم مصلاها به شکوفایی قابل توجهی نمی رسند

امام جمعه موقت خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت فضای فیزیکی مصلاهای استان اشاره کرد و بیان داشت: در زمینه ساخت و ساز مصلاها و تامین فضای فیزیکی تاکنون اقدامات خوبی در مرکز استان صورت گرفته که جای تشکر دارد.

حجت الاسلام متقی نیا افزود: با این حال واقعیت این است که محل برگزاری نماز جمعه شایستگی بیش از این را دارد و در راستای ارتقای فضای فیزیکی گام نخست این است که مردم حضور و مشارکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه بدون حضور مردم امکان ندارد که مصلاها به شکوفایی قابل توجهی برسند تصریح کرد: در زمینه مشارکت مردم و خیرین در بحث ساخت مصلاها و تامین امکانات در این زمینه نیازمند فرهنگ سازی بیشتری هستیم.

حجت الاسلام متقی نیا با بیان اینکه نماز جمعه متعلق به همه مردم است و همه باید در این زمینه مشارکت کنند ادامه داد: داشتن روحیه کار جمعی و گروهی در این زمینه یکی از نیازهای آینده به منظور توسعه مصلاهاست.

توسعه مصلاها نیازمند حضور مردم و مسئولیت پذیری دولتی هاست

وی با تاکید بر ضرورت اختصاص وقت و زمان برای توسعه مصلاها و غنای برنامه های نماز جمعه توسط نمازگزاران و آحاد مردم گفت: باید همه در این زمینه احساس مسئولیت کرده و وارد عمل شویم.

امام جمعه موقت خرم آباد رونق بخشیدن به فضای فیزیکی و فرهنگی مصلاها را در گرو مشارکت مردم دانست و بیان داشت: در کنار مردم دولت و حکومت نیز وظیفه دارد در زمینه ساخت و تجهیز مصلاها تلاش بیشتری داشته باشد.

حجت الاسلام متقی نیا با بیان اینکه همت جدی دولت در این زمینه از وظایف حکومتی بر اساس منویات و مطالبات رهبر معظم انقلاب است، یادآور شد: توسعه مصلاها هم نیازمند حضور مردم و هم مسئولیت پذیری دولتی هاست.

وی با بیان اینکه در این زمینه جای کار زیادی وجود دارد و با حد مطلوب فاصله داریم افزود: البته این فاصله با همکاری مردم و مسئولان پیمودنی است.