حمله رژیم صهیونیستی به پناهگاه فلسطینیها باز هم قربانی گرفت/ سکوت معنادار سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم،"اشرف القدره" سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که طی ساعات اولیه صبح امروز در جریان حمله موشکی به یک مدرسه متعلق به سازمان ملل در شهر شیخ زاید که در نزدیکی یک مسجد قرار داشت، 15 فلسطینی زخمی شدند که حال چند نفر از آنان وخیم گزارش شده است.

هفته گذشته نیز حمله توپخانه ای رژیم صهیونیستی به یک مدرسه متعلق به آژانس پناهندگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد (اونروا) در بیت حانون دهها شهید و زخمی برجای گذاشت و این سومین بار است که رژیم صهیونیستی به یک مدرسه متعلق به سازمان ملل حمله می کند.

این در حالی است که طی سه هفته متوالی مناطق مختلف نوار غزه آماج حملات همه جانبه رژیم صهیونیستی (هوایی، زمینی، دریایی) قرار گرفته و خانه های بسیاری از ساکنان این مناطق به کلی تخریب شده و صدها فلسطینی شهید شده اند. طبق گزارشهای نهادهای وابسته به سازمان ملل دهها هزار فلسطینی به مدارس و مراکز متعلق به سازمان ملل در نوار غزه پناه برده اند تا بلکه از حملات رژیم صهیونیستی در امان بمانند.

با توجه به این که حمله به مراکز سازمان ملل، نقض آشکار قوانین بین المللی محسوب می شود اما این امر با سکوت معنادار سازمان ملل و جوامع مدعی حقوق بشر مواجه است.