به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم‌زاده عصر امروز پنجشنبه در نشست خبری قبل از دیدار هفته نخست تیمش مقابل سپاهان اصفهان با اشاره به عملکرد تیم سپاهان در سال‌های گذشته، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: سپاهان یک تیم با ثبات به شمار می‌رود که همواره با برنامه‌ریزی بسیار مناسب، در سطح بالایی قرار گرفته است.

وی افزود: این تیم اصفهانی امسال بازیکنان بسیار خوبی جذب کرده و تیم بسیار خوبی به مسابقات فرستاده اما در کنار آن تیم پیکان نیز عملکرد خوبی داشته و توانسته با بازیکنان خوبی که بر اساس نظر مدیریت تیم و کادر فنی جذب شدند، مشکلات فصول گذشته خود را برطرف کند.

سرمربی تیم پیکان تهران با بیان اینکه تمرینات بسیار خوبی برای این رقابت‌ها مد نظر داریم، بیان داشت: بازیکنان ما تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشتند و تلاش می‌کنیم که امسال عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته و بتوانیم خوب درخشش داشته ابشیم.

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون اینکه چرا امسال در تیم‌های اصفهانی سرمربیگری نمی‌کند، تصریح کرد: من در انتخاب تیم‌ها از اعتقادات خود استفاده می‌کنم و همیشه تلاش می‌کنم در شرایط بهتری تیم انتخاب کنم و با این شرایط تیم پیکان با توجه به برنامه‌هایی که داشت، تیم بسیار خوبی به شمار می‌رفت.

ابراهیم‌زاده افزود: من بازیکنان خوبی جذب کرده و در حال حاضر با توجه به اینکه پیکان در سطح بالایی از فوتبال قرار دارد می‌توانم به وظایف خودم عمل کنم، هرچند اصفهانی‌ها برای حضورم در تیم‌های اصفهانی دعوتی به عمل نیاوردند. البته خوشحالم مردم اصفهان علاقمند به حضورم در این تیم‌ها بودند اما مدیران اصفهانی تمایلی به حضورم در آن نداشتند.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین مساله رویارویی دو تیم با یکدیگر است، اضافه کرد: نمی‌شود گفت بازی بین کدام خط از تیم پیکان و کدام خط تیم سپاهان است و درباره تقابل خلعتبری و رحمتی باید بگویم که این دو بازیکن جزء تیم هستند و همانطور که گفتم دو تیم برابر یکدیگر بازی می‌کنند و شاید آنها رابطه خوبی با یکدیگر داشته باشند اما فردا تیم سپاهان برابر پیکان قرار می‌گیرد.

سرمربی تیم پیکان تهران در پایان گفت: اگرچه رحمتی با قلعه‌نویی مشکلاتی داشته اما این مشکلات مربوط به گذشته بوده و دیگر به پایان رسیده زیرا او یک بازیکن حرفه‌ای به شمار می‌رود و همیشه برای پیشرفت فوتبالی‌اش به دنبال اصلاح است بنابراین مشکلات رحمتی و قلعه‌نویی مربوط به گذشته است.