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۹ مرداد ۱۳۹۳، ۱۹:۳۷

حواشی دیدار تراکتورسازی و فولاد؛

تشویق خطیبی و شادی عجیب ادینیو/ نشست خبری هندبال بین دو نیمه فوتبال!

تشویق خطیبی و شادی عجیب ادینیو/ نشست خبری هندبال بین دو نیمه فوتبال!

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در اولین دیدار رسمی این تیم در فصل جدید لیگ برتر مورد استقبال شدید هواداران قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر دیدار تیم‌های تراکتورسازی تبریز و فولاد خوزستان که نخستین مسابقه از هفته نخست چهاردهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور بود، از ساعت 17:30 دقیقه امروز پنجشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز آغاز شدکه حواشی این دیدار به شرح زیر است:

* قبل از آغاز بازی هواداران تیم تراکتورسازی رسول خطیبی سرمربی جوان تیمشان را مورد تشویق و حمایت خود قرار دادند. خطیبی نیز در جواب تشویق‌های هواداران با دسته گل به سمت سکوها رفت و به سوی هواداران گل پرتاب کرد.

* هواداران تراکتورسازی چند بازیکن تراکتورسازی را قبل از شروع بازی و در جریان مسابقه مورد تشویق قرار دادند.

* حدود 20 هزار تماشاگر از بازی افتتاحیه لیگ چهاردهم در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز استقبال کردند.

* قبل از آغاز بازی به منظور همدردی با مردم مظلوم فلسطین و شهدای غزه یک دقیقه سکوت اعلام شد.

* در یک صحنه و پس از گل اول سامان نریمان جهان در نیمه اول، هواداران نسبت به تصمیم مشکوک داور در پشت محوطه جریمه تراکتورسازی معترض شدند که حبیب گردانی و حامد لک سکونشینان را دعوت به آرامش کردند.

* در بین دو نیمه کنفرانس خبری مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا که قرار است به میزبانی تبریز به انجام برسد، برگزار شد.

* بعد از گل تساوی تیم فولا خوزستان، هواداران تراکتورسازی همچنان به تشویق تیم خود ادامه دادند تا این تیم توانست گل برتری را در دقایق پایان به ثمر برساند.

* ادینیو مهاجم جدید تیم فوتبال تراکتورسازی که در دقیقه 82 گل برتری این تیم تبریزی را به ثمر رساند، پس از این گل به سمت هواداران تراکتور رفت و خوشحالی عجیبی را از خود به نمایش گذاشت.

* این مهاجم برزیل سپس به نزد رسول خطیبی رفت و او را در آغوش گرفت تا بدین شکل خوشحالی خود را با سرمربی تیمش تقسیم کند.

 

 

کد مطلب 2340843

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