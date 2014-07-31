تشویق خطیبی و شادی عجیب ادینیو/ نشست خبری هندبال بین دو نیمه فوتبال!

به گزارش خبرنگار مهر دیدار تیم‌های تراکتورسازی تبریز و فولاد خوزستان که نخستین مسابقه از هفته نخست چهاردهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور بود، از ساعت 17:30 دقیقه امروز پنجشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز آغاز شدکه حواشی این دیدار به شرح زیر است:

* قبل از آغاز بازی هواداران تیم تراکتورسازی رسول خطیبی سرمربی جوان تیمشان را مورد تشویق و حمایت خود قرار دادند. خطیبی نیز در جواب تشویق‌های هواداران با دسته گل به سمت سکوها رفت و به سوی هواداران گل پرتاب کرد.

* هواداران تراکتورسازی چند بازیکن تراکتورسازی را قبل از شروع بازی و در جریان مسابقه مورد تشویق قرار دادند.

* حدود 20 هزار تماشاگر از بازی افتتاحیه لیگ چهاردهم در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز استقبال کردند.

* قبل از آغاز بازی به منظور همدردی با مردم مظلوم فلسطین و شهدای غزه یک دقیقه سکوت اعلام شد.

* در یک صحنه و پس از گل اول سامان نریمان جهان در نیمه اول، هواداران نسبت به تصمیم مشکوک داور در پشت محوطه جریمه تراکتورسازی معترض شدند که حبیب گردانی و حامد لک سکونشینان را دعوت به آرامش کردند.

* در بین دو نیمه کنفرانس خبری مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا که قرار است به میزبانی تبریز به انجام برسد، برگزار شد.

* بعد از گل تساوی تیم فولا خوزستان، هواداران تراکتورسازی همچنان به تشویق تیم خود ادامه دادند تا این تیم توانست گل برتری را در دقایق پایان به ثمر برساند.

* ادینیو مهاجم جدید تیم فوتبال تراکتورسازی که در دقیقه 82 گل برتری این تیم تبریزی را به ثمر رساند، پس از این گل به سمت هواداران تراکتور رفت و خوشحالی عجیبی را از خود به نمایش گذاشت.

* این مهاجم برزیل سپس به نزد رسول خطیبی رفت و او را در آغوش گرفت تا بدین شکل خوشحالی خود را با سرمربی تیمش تقسیم کند.