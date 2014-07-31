پیراهن آبی حامد لک سوژه شد/ اعتراض به اعلام آمار تماشاگران!

به گزارش خبرنگار مهر دیدار تیم‌های تراکتورسازی تبریز و فولاد خوزستان که نخستین مسابقه از هفته نخست چهاردهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بود، از ساعت 17:30 دقیقه امروز پنجشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز آغاز شد که حواشی دیگر این دیدار به شرح زیر است:

* پیراهن آبی حامد لک سوژه هواداران تراکتورسازی تبریز شده بود. لک بارها علاقه خود را به پیراهن قرمز نشان داده و کمتر از پیراهن آبی رنگ استفاده کرده بود.

* مازیار ناظمی مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در جایگاه خبرنگاران حضور داشت و بازی را از نزدیک تماشا کرد.

* داوران بازی با پیراهن‌های جدیدی نسبت به فصول گذشته لیگ برتر در زمین مسابقه حاضر شده بودند. اسپانسر پیراهن داوران نیز عوض شده بود.

* بین دو نیمه و با همت جمشید نظمی مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی، از تعدادی از مدیران و پیشکسوتان پیشین این باشگاه تجلیل شد. حسین اردبیلی مدیرعامل پیشین، رحیم مهنمای اقدم و داریوش حاج رشیدی از پیشکوستان تراکتورسازی و جمشید نیکمهر پدر علیرضا نیکمهر دروازه بان فقید تیم تراکتورسازی از جمله نفراتی بودند که در بین دو نیمه مورد تجلیل قرار گرفتند.

* ادر لوسیانو ادینیو مهاجم جدید تیم تراکتورسازی در ترکیب اصلی این تیم قرار نگرفته بود. با این حال هواداران تراکتورسازی این مهاجم برزیلی را قبل از آغاز بازی بارها مورد تشویق قرار دادند. هواداران غیر از ادینهو، حبیب گردانی، محمد ایرانپوریان، سامان نریمان جهان و محسن دلیر را نیز تشویق کردند.

* لوسیانو ادینیو موقع تعویض به شدت مورد تشویق هواداران قرار گرفت. مهاجم برزیلی و جدید تیم تراکتورسازی تبریز در دیدار این تیم برابر فولاد خوزستان بیشتر از دیگر بازیکنان مورد تشویق سکونشینان قرار گرفت.

* قبل از آغاز بازی هواداران تیم تراکتورسازی سرمربی جوان تیمشان را مورد تشویق و حمایت خود قرار دادند. هواداران با فریادهای "رسول پاشا" سرمربی این فصل تیم تراکتورسازی را تشویق کردند.

* رسول خطیبی نیز در جواب تشویق‌های هواداران با دسته گل به سمت سکوها رفت و آن را به سوی هواداران پرتاب کرد.

* دیدار با فولاد خوزستان اولین بازی تیم تراکتورسازی در فصل جدید لیگ برتر بود که حدود 20 هزار تماشاگر از آن در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز دیدن کردند. این در حالیست که اسکوربورد ورزشگاه در دقیقه 65 تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه را 13500 نفر اعلام کرد، موضوعی که با اعتراض تماشاگران همراه شد.

* اغلب هواداران تراکتورسازی در ضلع غربی استادیوم مستقر شده بودند. تماشاگران به دلیل ورود از درب جنوبی ورزشگاه و اینکه در شمالی بسته بود، ابراز گلایه کردند.

* قبل از سوت آغاز بازی توسط علیرضا فغانی داور این دیدار، به منظور همدردی با مردم مظلوم فلسطین و شهدای غزه یک دقیقه سکوت اعلام شد.