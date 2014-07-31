به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان پس از پایان دیدار راه آهن و استقلال در هفته نخست لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: در جریان این بازی بیشتر توجه ام به مسائل اجرایی بود. این روز اول مسابقات است و امیدوارم کمبودها را به ما ببخشید.

وی درمورد وضعیت بهداشتی و مشکلات ورزشگاه تختی، اظهار کرد: اگر تماشاگران گفتند ورزشگاه مشکلات بهداشتی داشته است حتما چیزی دیده‌اند. ما به مسئولان تذکر می‌دهیم که برای بازی‌های بعدی مشکلات را به حداقل برسانند.

مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ همچنین اضافه کرد: بنده بین دو نیمه جایگاه مصاحبه با بازیکنان پس از پایان دیدار را بررسی کردند و متوجه شدم اصلا جایگاه مناسبی نیست و امیدوارم شرکت طرف قرارداد با سازمان لیگ جایگاه‌هایی که در شأن لیگ باشد، را در نظر بگیرند.

وی در مورد اعتراض خبرنگاران به مشکلات اینترنت ورزشگاه تختی تصریح کرد: به ما گفتند اینترنت درست است و مشکلی وجود ندارد. من هم چون مسائل دیگر را پیگیری می‌کردم، به این مساله توجه نکردم اما قطعا باید این موضوع حل شود.

بهروان در مورد انتخاب بازیکنان برتر و فنی هر مسابقه یادآور شد: ما امسال قصد داریم تنها بازیکن فنی را انتخاب کنیم و دیگر انتخاب بازیکن اخلاق مدنظرمان نیست دوستان‌مان در سازمان لیگ پیگیر پیدا کردن اسپانسر مناسب هستند تا از بازی‌های آینده این انتخاب صورت گیرد.

وی در مورد اینکه همچنان اسکوربورد ورزشگاه تختی یادآور شد: مسئولان ورزشگاه در زمان برگزاری جام شهدا به ما قول دادند که اسکوربورد تعمیر می‌شود، البته اگر این مشکل برطرف شدنی نیست همانند سال قبل باید یک اسکوربورد اجاره کنند زیرا برای هر بازی اسکوربورد لازم است.

رئیس سازمان لیگ درباره استقبال اندک تماشاگران از دیدارهای روز نخست از هفته اول لیگ چهاردهم اینگونه اظهار نظر کرد: یک سری از مردم به مسافرت رفتند اما تیم‌ها باید کیفیت بازی خود را بالا ببرند و ما هم باید تلاش کنیم لیگ‌مان با کیفیت‌تر شود تا شاهد حضور تماشاگران پرشمار در زمان برگزاری مسابقات باشیم.

وی در مورد اعطای میزبانی جام ملت های آسیا به ایران با توجه به مشکلاتی که برخی ورزشگاه ها از لحاظ سخت افزاری دارند، تصریح کرد: مدارک لازم را در زمان بازدید مسئولان AFC از امکانات ایران به آنها ارائه دادیم و یک سری از امکانات هم باید تا سال 2019 تامین شود.

بهروان در پایان گفت: مسئولان AFC پس از این بازی اعلام کردند از امکانات ایران راضی هستند اما آبان ماه امسال تصمیم گیری نهایی در مورد انتخاب میزبان جام ملت های 2019 انجام می شود.