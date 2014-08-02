به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، محمد قاضی درباره ارزیابی خود از شروع رقابتهای لیگ برتر گفت: خدا را شکر بازی‌های تدارکاتی خوبی قبل از شروع لیگ انجام دادیم و زمانی که خیلی از تیم‌ها به فکر کسب نتیجه در بازی‌های دوستانه بودند تیم استقلال به فکر امور تاکتیکی بود. درباره وضعیت فعلی استقلال باید بگویم که این تیم یک سرمربی بزرگ، کادر فنی خوب و بازیکنان جوان و با تجربه و با انگیزه‌های فراوان دارد و اگر مشکلی پیش نیاید ما از جدی ترین مدعیان کسب قهرمانی هستیم.

وی درباره بازی برابر راه‌آهن اظهار کرد: در این دیدار شروع خوبی نداشتیم و همین امر باعث شد تا یک گل زود هنگام بخوریم اما در ادامه با صحبت‌هایی که بین دو نیمه آقای قلعه‌نویی انجام داد، بازی خوبی انجام دادیم و در نهایت سه امتیاز بازی را کسب کردیم.

قاضی درباره گلی که به ثمر رساند تصریح کرد: این گل حاصل یک کار تیمی بود که روی سانتر زیبای خسرو حیدری توانستم دروازه راه‌آهن را باز کنم. من این گل را تقدیم دخترم می‌کنم و خوشحالم که با گل من استقلال به سه امتیاز بازی دست پیدا کرد.

مهاجم استقلال در پایان درباره بازی بعدی این تیم برابر استقلال خوزستان گفت: استقلال خوزستان تیم خوبی است و مربی خوبی دارد. برابر آنها بازی آسانی نداریم اما امیدوارم با حضور هواداران بازی خوبی به نمایش بگذاریم و نتیجه خوبی کسب کنیم.