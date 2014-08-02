استان سمنان میزبان وزیر نیرو می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صباغ صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به سفر دو روزه وزیر نیرو به استان سمنان افزود: وزیر نیرو در سفر به سمنان ضمن بررسی وضعیت و مسایل و مشکلات صنعت آب و برق این استان چند پروژه را کلنگ زنی و یا افتتاح می کند.

وی با اشاره به حضور وزیر نیرو تا بعد از ظهر یکشنبه در استان سمنان اظهار داشت: وی با حضور در شهرستانهای مختلف این استان با استاندار سمنان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد استانی و شهرستانی دیدار و از نزدیک در جریان وضعیت صنعت آب و برق این استان قرار می گیرد.

رئیس شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان سمنان، بازدید از پروژه های صنعت آب و برق در شهرستان شاهرود، دامغان و گرمسار و آغاز عملیات اجرایی و افتتاح چند پروژه در شهرستان گرمسار و ایوانکی را از مهمترین برنامه های سفر وزیر نیرو به استان بیان کرد.

صباغ از کلنگ زنی دو پست برق شامل پست 400 به 63 کیلوولت ایوانکی (مسلمی) و پست 63 به 20 کیلوولت شهرک صنعتی گرمسار را از پروژه های برق منطقه ای دانست که با حضور وزیر نیرو عملیات ساخت این دو پست آغاز می شود.

وی هزینه ساخت این دو پروژه را بیش از 620 میلیارد ریال بیان کرد.



عملیات انتقال آب از بند انحرافی سیمین دشت تا تصفیه خانه گرمسار شروع می شود

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای سمنان نیز از شروع عملیات انتقال آب از بند انحرافی سیمین دشت تا تصفیه خانه گرمسار به طول 40 کیلومتر و هزینه یک میلیارد و 300 میلیون ریال و نیز آبرسانی از تصفیه خانه گرمسار تا شهرهای آرادان و ایوانکی به طول قریب 37 کیلومتر و اعتبار قریب 300 میلیارد ریال خبر داد.

اتابک جعفری با بیان اینکه شهرهای گرمسار، آرادان و ایوانکی به بیش از 21 میلیون مترمکعب آب در سال نیاز دارند افزود: اجرای طرح انتقال سیمین دشت به گرمسار آب مطمئن تا افق 1410 را برای 139 هزار نفر جمعیت این شهرها و بخشی از شهرکهای صنعتی محدوده این طرح را تامین می کند.

وی ادامه داد: همچنین آب شرب مورد نیاز شهرهای آرادان و ایوانکی سه میلیون مترمکعب در سال است که احداث خط انتقال از تصفیه خانه تا ایوانکی و آرادان آب مطمئن در افق 1410 این شهرها را تامین می کند.

افتتاح مرحله اول پروژه انتقال آب آلوئک به شهر ایوانکی

مدیر عامل آبفای شهری استان سمنان نیز از افتتاح مرحله اول پروژه انتقال آب آلوئک به شهر ایوانکی در سفر وزیر نیرو خبر داد و گفت: در این مرحله این خط به طول 26 کیلومتر و ظرفیت انتقال 30 لیتر آب در ثانیه به بهره برداری می رسد.

عباس تجلی گفت: این پروژه در دو مرحله به طول قریب 36 کیلومتر و ظرفیت انتقال 75 لیتر در ثانیه احداث و افتتاح می شود و تاکنون برای اجرای این پروژه 44 میلیارد ریال هزینه شده است.