به گزارش خبرگزاری مهر، در اخبار سینمای ایران امروز می توانید مطالبی درباره نمایش 2 مستند با موضوع شهدای ترور، آغاز هفته سینمای مستند هند و دیدار عوامل فیلم سینمایی «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» از نمایشگاه «غزه در خون» بخوانید.
آغاز هفته سینمای مستند هند
از عصر فردا یکشنبه دوازدهم مرداد ماه «هفته سینمای مستند هند» در سالن سینماحقیقت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی آغاز و تا روز 15 مرداد ادامه دارد.
در روز نخست این برنامه که از ساعت 17:30 عصر فردا یکشنبه 12 مرداد ماه و به میزبانی سالن «سینماحقیقت» این مرکز برپا می شود، دو فیلم مستند «زنان با کلاه بِره» به کارگردانی فریدا پاچا و «مایانگ: اسطوره/واقعیت» به کارگردانی اوتپال بورپوجاری به نمایش عمومی در میآیند.
شرکت در «هفته سینمای مستند هند» برای عموم آزاد و رایگان است و علاقمندان میتوانند از ساعت 17:30 عصر روزهای 12 تا 15 مرداد ماه 1393 به سالن سینماحقیقت «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» واقع در خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 15 مراجعه کنند.
«سردار» و «نامه ای به مادرم» دو روایت از تروریسم کور
دو مستند با محوریت ترور، در دهمین جلسه سینما روایت، اکران و بررسی می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مستند های «سردار» و « نامه ای به مادرم» که هر دو به زندگی شهدای ترور می پردازند، در برنامه این هفته سینما روایت اکران می شود. بنابر این گزارش، مستند «سردار» روایت از زندگی سردار شهید نور علی شوشتری ، از زبان یک نوجوان 16 ساله است. در این مستند پسر نوجوانی سعی می کند تا با زندگی سردار شهید شوشتری آشنا شود و اطلاعاتی درباره این شهید بزرگوار به دست بیاورد.
مستند «نامه ای به مادرم» درباره زندگی شهیده ناهید فاتحی کرجو است که در کردستان به دلیلی امتناع از توهین به امام خمینی (ره) توسط گروهک های تروریست به شهادت می رسد. این دو مستند به کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی و تهیه کنندگی پژمان لشگری پور تولید شده اند.
دهمین جلسه سینما روایت روز یکشنبه 12 مردادماه، راس ساعت 18 در مجتمع فرهنگی اسوه واقع در خیابان انقلاب نبش بهار جنوبی برگزار می شود.
دیدار عوامل فیلم «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» از نمایشگاه «غزه در خون»
عوامل فیلم «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» از نمایشگاه غزه در خون در گالری پردیس سینمایی ملت دیدن کردند.
بهروز افخمی کارگردان، سیدجمال ساداتیان تهیه کننده، مرجان شیرمحمدی نویسنده و بازیگر و امیرعلی دانایی بازیگر فیلم سینمایی «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران» روز سه شنبه همزمان با عید سعید فطر با حضور در پردیس سینمایی ملت و تماشای این فیلم به همراه مخاطبان خود، از نمایشگاه کاریکاتور غزه در خون گالری این پردیس سینمایی واقع در طبقه منفی 2 نیز بازدید کردند.
نمایشگاه «کاریکاتور غزه در خون» با همکاری موسسه تصویر شهر و خانه کاریکاتور ایران از روز پنجشنبه دوم مرداد ماه در گالری پردیس ملت برپا شده است و به مدت یکماه نیز ادامه دارد. که در این نمایشگاه 45 هنرمند از 19 کشور دنیا 61 اثر را در حمایت از مردم مظلوم و بی گناه فلسطین با موضوع جنایت های رژیم اشغالگر خلق کرده اند.
علاقمندان می توانند برای بازدید از نمایشگاه همه روزه از ساعت 11 تا ساعت 21 به گالری پردیس سینمایی ملت واقع در بزرگراه نیایش، روبروی بزرگراه کردستان، پردیس سینمایی ملت، طبقه منفی 2 مراجعه نمایند.
حضور فیلمسازان باسابقه در جشنواره یاس موثر است
ابوالفضل جلیلی کارگردان سینما و تلویزیون در رابطه با جشنواره فیلم یاس گفت: در جشنواره های سینمایی از جمله جشنواره فیلم یاس آثار متنوع و مختلفی ارائه می شود و حضور فیلمسازان با سابقه و با تجربه میتواند، در رشد جشنواره تاثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: برگزاری جشنواره فیلمهای ویدئویی کار جالبی بود که از طرف مسئولان امر صورت گرفت زیرا با توجه به اینکه فیلمهای ویدئویی به عنوان یکی از بخشها در جشنواره فیلم فجر به نمایش در می آمد، باعث شد تا در سایه فیلم های سینمایی بلند قرار گیرند.
کارگردان فیلم سینمایی «گل یا پوچ» بیان کرد: فیلمهایی در جشنواره فیلم فجر به نمایش در میآیند که مخاطبان آن اکثرا قشر به خصوصی هستند، درحالی که فیلمهای ویدئویی مخاطب عام تری دارد و تعداد مخاطب آن به مراتب بیشتر از فیلمهای سینمایی است.
وی با بیان اینکه از طریق فیلمهای ویدئویی میتوانیم فرهنگ سازی کنیم، گفت: معتقدم اهمیت فیلمهای ویدئویی بیشتر از فیلمهای سایر حوزهها است بنابراین باید به آن توجه ویژه ای شود.
کارگردان «شطرنج» توضیح داد: دبیر جشنواره فیلمهای ویدئویی تهران باید توجه داشته باشد تا از فیلمسازان متخصص، کارشناسان و جامعه شناسان به عنوان هیات انتخاب و داوری استفاده کند و به دور از هرگونه نگاه سیاسی آثار مورد ارزیابی و داوری قرار گیرند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه آثار ارزنده ای در جشنواره فیلمهای ویدئویی عرضه می شود باید از اندیشمندان صاحب نام برای داوریها بهره برد.
کارگردان «مسیر معکوس» با بیان اینکه جشنواره فیلمهای ویدئویی تهران میتواند بستری برای علاقمندان به فیلمسازی باشد گفت: البته در این راه باید به علاقمندان بها داده شود و از آنها یی که آینده درخشانی دارند و یا در آثارشان حرفی برای گفتن دارند، حمایت شود. باید توجه داشت که حمایتها باید به اندازهای باشد تا افراد توانایی خود را از دست ندهند و با پیمودن راه سخت، شیرینی انتخاب شدن را بچشند.
وی با بیان اینکه فیلمهای ویدئویی در جهان از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است، گفت: فیلمهای ویدئویی ایران در سطح جهانی نیستند اما با برنامه ریزی و سیاستهای صحیح میتوانیم این فیلمها را به سطح بین المللی برسانیم زیرا در اینصورت با توجه به جایگاهی که فیلمهای ویدئویی در جهان دارند فیلمهای ما هم میتوانند در مقابل دیگر فیلمها خود را نشان دهند و مورد استفاده مخاطب فرامرزها قرار گیرند.
جلیلی با بیان اینکه باید صنعت فیلمسازیمان را قوی تر کنیم گفت: در بیشتر کشورها از جمله فرانسه آرشیوی از قدیمیترین فیلمهایشان وجود دارد تا آنجا که حتی مادر بزرگها و پدربزرگها میتوانند فیلمهای زمان خودشان را ببینند اما متاسفانه در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد و یا اگر هم فیلمهای قدیمی وجود داشته باشد کیفیت آنها آنقدر پایین آمده که قابل استفاده نیستند.
کارگردان فیلم «ابجد» خاطرنشان کرد: از دیگر نکاتی که در این جشنواره باید به آن دقت شود جلسات نقد و بررسی است که باید برای فیلمها برگزار شود زیرا در این صورت فیلمساز با واکنشهای مخاطب نسبت به فیلمش آشنا می شود و در جهت رفع عیبها و نقایص برمی آید.
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