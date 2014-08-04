آغاز رزمایش روسیه در مرز اوکراین با بیش از 100 جنگنده 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رزمایش جدید روسیه با بیش از 100 جنگنده در غرب روسیه و نزدیکی مرزهای اوکراین آغاز شد.

"ایگور کلیموف" سخنگوی نیروی هوایی روسیه در خصوص این رزمایش گفت: این رزمایش به هیچ وجه ارتباطی با تحولات اوکراین ندارد و هدف از آن ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف نیروی هوایی روسیه است.

به گفته وی در این رزمایش جنگنده های Su-27 و MiG-31 به همراه نسل جدید بمب افکن های Su-34، و بالگردهای Mi-28N حضور دارند. علاوه بر پرواز این جنگنده ها در این رزمایش که تا تاریخ هشتم آگوست ادامه خواهد داشت چند موشک نیز شلیک می شوند.

این رزمایش در حالی برگزار می شود که روز گذشته اعلام شد آخرین پایگاه اصلی جدایی طلبان اوکراین که متهم به حمایت از سوی روسیه هستند در آستانه سقوط قرار دارد. علاوه بر آن روسیه قصد انجام آزمایش موشک در این رزمایش را دارد و این در حالی است که هفته گذشته آمریکا، مسکو را متهم به نقض قرارداد 1988 در مورد موشک های هسته ای کرده بود.