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۱۲ مرداد ۱۳۹۳، ۲۲:۲۴

ناتو مدعی شد:جدایی طلبان عامل ساقط کردن هواپیمای مالزی هستند

ناتو مدعی شد:جدایی طلبان عامل ساقط کردن هواپیمای مالزی هستند

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی مدعی شد که هواپیمای مسافربری مالزی در شرق اوکراین توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه ساقط شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، آندرس فوگ راسموسن دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)  گفت شواهدی در دست دارد که نشان می دهند جدایی طلبان طرفدار روسیه در ساقط کردن هواپیمای مسافری مالزی در شرق اوکراین دست داشته اند.

وی همچنین مدعی شد: روسیه نیز با حمایت از گروه های جدایی طلب در حادثه سقوط هواپیمای خطوط هوایی مالزی که در تاریخ 17 ژوئیه گذشته اتفاق افتاد نقش داشته اند.

دبیرکل ناتو این حادثه را فاجعه ای انسانی و جنایتی جنگی توصیف کرد.

هواپیمای بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی که از آمستردام به مقصد کوالالامپور در پرواز بود در تاریخ 17 ژوئیه گذشته در منطقه دونتسک در شرق اوکراین سقوط کرد و تمامی 298 مسافر این هواپیما در این حادثه کشته شدند.

در پی این حادثه حادثه کی یف روسیه و جدایی طلبان این کشور را متهم به دست داشتن در این اقدام کرد.

کد مطلب 2342549

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