برگزاری جشن اشتغال 170 هنرمند فنی و حرفه ای در اراک/ تولید300 کار قلمزنی از سوی هنرمندان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی ظهر دوشنبه در این مراسم گفت: هدف از برگزاری این جشن تقدیر از هنرمندان این مرکز و معرفی دستاوردهای مراکز آموزش دولتی و خصوصی فنی و حرفه ای است.

سید بهرام نجفی زاده با اشاره به تجلیل از 170 کارآموز مرکز آموزش های فنی و حرفه ای خواهران اراک در دومین جشن اشتغال کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای در استان، ابراز کرد: برگزاری این جشن تا پایان هفته در سراسر استان ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: امروز آموزش های فنی و حرفه ای واجب و ضروری و یکی از نیاز های خانواده ها برای امرار معاش تلقی می شود؛ لذا اهمیت به این آموزش ها مهم و ضروری است.

نجفی زاده تاکید کرد: سیاست اصلی آموزش های فنی و حرفه ای حرکت به سوی رشته هایی است که ایجاد اشتغال دارند.

وی خودباوری هنرمندان در رشته های قلمزنی و میناکاری را مهمترین عامل موفقیت آنها دانست و عنوان کرد: در بازدید استاندار مرکزی از نمایشگاه توانمندی های کارآموزان فنی و حرفه ای در اراک، پیگیری مکانی برای ارائه محصولات این هنرمندان در دستور کار ایشان قرار گرفت.

هدف اصلی آموزش های فنی و حرفه ای تربیت نیروی متخصص

در ادامه رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اراک گفت: هدف اصلی آموزش های فنی و حرفه ای تربیت نیروی متخصص و افزایش سطح توانمندی های خانم های بازمانده از تحصیل و زنان بی سرپرست و بدسرپرست است.

مینو صادقی افزود: این جشن به منظور ارج نهادن به تلاش های کارآموزان شاغل شده در این مرکز برگزار شده است.

وی ابراز کرد: افرادی که از طریق آموزش های فنی و حرفه ای می توانند برای خود شغلی را ایجاد کنند، ضمن افزایش روحیه خودباوری می توانند از لحاظ مالی هم به خانواده خویش کمک نمایند.

مربی قلمزنی مرکز فنی و حرفه ای خواهران اراک هم در این مراسم اظهار داشت: ایجاد اشتغال از طریق آموزش های فنی و حرفه ای برای زنان به منظور تامین امنیت شغلی آنها مقوله ای مهم و ضروری است.

تولید 250 الی 300 کار قلمزنی از سوی هنرمندان

فخرالسادات کریمی اضافه کرد: کارآموزان شاغل شده در رشته قلمزنی در این مرکز قادر به تولید 250 الی 300 کار قلمزنی در ماه هستند که این کار ارزش افزوده پنج برابری را برای آنها به همراه دارد.

وی با ابراز گلایه از عدم بیمه شاغلین رشته قلمزنی و نبود مکانی مناسب برای عرضه ی محصولات این هنرمندان گفت: کارآموزان فنی و حرفه ای نیازمند حمایت بیش از پیش مسئولین استانی برای عرضه ی محصولاتشان هستند.

مربی میناکاری در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اراک هم هنر میناکاری را هنر انحصاری استان اصفهان دانست و ابراز کرد: هنر میناکاری با تلاش ها و علاقمندی کارآموزان در شهر اراک و استان مرکزی به یکی از هنرهای موفق در این استان تبدیل شده است.

راحله شاهسوارانی خاطرنشان ساخت: هنر آب ، خاک و آتش یکی از هنرهای برتر و موفق در مراکز فنی و حرفه ای استان مرکزی است.

گفتنی است در پایان این مراسم از 170 کارآموز مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهر اراک که موفق به ایجاد اشتغال در رشته های قلمزنی و میناکاری شده اند تقدیر شد.