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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۴۸

آغاز مسابقات مهارت های فنی و حرفه ای استان مرکزی

آغاز مسابقات مهارت های فنی و حرفه ای استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی گفت: سیزدهمین مرحله استانی مسابقات ملی، مهارتی فنی و حرفه ای استان مرکزی بعد از ظهر چهارشنبه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نجفی زاده در گفتگو با خبرنگاران گفت: در این دوره از مسابقات 72 نفر در قالب 24 رشته مهارتی با یکدیگر رقابت می کنند که  17 نفر از شرکت کنندگان زن و بقیه مرد هستند.

وی رشته های مورد رقابت را گرافیک، خیاطی، قنادی، جواهر سازی، طراحی فضای سبز، فناوری اطلاعات، ساختمان،  خودرو و تزیینات داخلی منزل اعلام کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی گفت: مرحله شهرستانی این مسابقات دو ماه قبل برگزار شده و برترین ها به مرحله استانی راه یافتند که در نهایت منتخبان این مسابقات به نرحله کشوری راه خواهند یافت.

کد مطلب 1653656

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