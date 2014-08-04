به گزارش خبرنگار مهر، حیدر شریفی بعدازظهر دوشنبه و پس از بازی تیم فوتبال زیر 14 سال ایران برای تیم تیمور شرقی در نشستی خبری، ضمن بیان مطلب فوق عنوان کرد: با وجود مشکلات و اینکه تیم ایران در اردوها و سفرهای خارجی شرکت نداشت، پیش بینی برنده بودن بازی را داشتیم.

وی با بیان اینکه تیم را طوری آماده کرده بودیم که در این بازی موفق شود، گفت: این بازی اولین تجربه تیم فوتبال زیر 14 سال ایران بود و به همین علت بازیکنان تاحدی هیجان زده بودند.

سرمربی تیم فوتبال زیر 14 سال ایران با بیان اینکه شرایط آب و هوایی شهر همدان و گرم بودن هوا بر بازی بچه ها اثرگذاشته بود، خاطرنشان کرد: ساعت نامناسب برگزاری این مسابقات بر بازی ها اثرگذار است و در همین بازی نیز تعدادی از بازیکنان مصدوم شدند.

وی با درخواست اینکه بازی‌های بعدی تیم‌ها در ساعت‌های بهتری که هوا خنک‌تر است، برگزار شد، خاطرنشان کرد: این اتفاق عملکرد تیم‌ها را افزایش می‌دهد.

شریفی در مورد تیم تیمور شرقی نیز با بیان اینکه شناختی نسبت به این تیم نداشتیم و تنها شناخت خود را در تماشای تمرین امروز این تیم بدست آوردیم، افزود: تیم تیمور شرقی بازی جوانمردانه‌ای ارائه کرد و آینده خوبی دارد.

سرمربی تیم فوتبال زیر 14 سال ایران در مورد ذبیح الله کوهکن که بازیکن خوب این دیدار بود نیز با بیان اینکه کار تیمی را به کار انفرادی ترجیح می‌دهم، ادامه داد: این بازیکن از استعدادهای خوب فوتبال و از خطه سیستان و بلوچستان است که از وجودش در تیم فوتبال زیر 14 سال ایران خوشحالم.

وی اضافه کرد: از بازیکنانم تشکر می کنم که تاکتیک ها گفته شده در تمرینات را به خوبی در زمین بازی اجرا کردند و به رغم اینکه تیم تیمور شرقی تیمی ناشناخته بود اما بازیکنانم بسیار خوب کار کردند.



حیدر شریفی تاکید کرد: با توجه به اینکه تیمور شرقی دیر به مسابقات رسیده بود با شرایط آب و هوایی ایران و شهر همدان آشنایی نداشت و در کل این تیم از تیم های خوب در این مسابقات است. البته یش بینی می‌کردیم در این دیدار پیروز شویم ولی پیش بینی چهار گل را نمی کردیم و از پیروزی در این دیدار بسیار خوشحال هستم.