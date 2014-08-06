نگارش نامه دانش آموزان ایرانی به کودکان غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان در جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره رشد ضمن محکومیت شدید جنایات صهیونیستها در غزه که با حمایت و پشتیبانی آمریکا انجام میشود، افزود: جای بسی تأسف است در جهانی که این همه سازمانهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر وجود دارد، جنایتکاران اشغالگر با وقاحت هرچه تمامتر به دو مدرسه که پرچم سازمان ملل نیز بر فراز آن در اهتزاز بوده حمله میکنند و عده کثیری زن و کودک بیگناه را که در آنجا پناه گرفتهاند، وحشیانه به خاک و خون میکشند و هیچ نهادی دم بر نمیآورد.
وی با اشاره به فرازی از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت دفاع از ملت مظلوم غزه گفت: ما نیز به سهم خود وظیفه داریم تا با استفاده از ابزاری که در اختیار داریم فریاد مظلومیت این عزیزان را به گوش جهانیان برسانیم.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بیان کرد: پیشنهاد میکنم با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، فراخوان نگارش نامه توسط دانش آموزان ایرانی به کودکان و دانشآموزان مظلوم غزه انجام شود، تا از این رهگذر ضمن ابراز همدردی دانشآموزان ایرانی و غزه، آثار گردآوری شده برای ثبت در تاریخ به صورت کتابی مدون چاپ و در اختیار جهانیان قرار گیرد.
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