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۱۵ مرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۳۰

حضور دوباره «خسته نباشید!» در عرصه جهانی

حضور دوباره «خسته نباشید!» در عرصه جهانی

فیلم سینمایی «خسته نباشید!» از محصولات حوزه هنری در پنجمین جشنواره پنوم پن کشور کامبوج روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین المللی «پنوم پن» که از تاریخ ۲۱ تا ۳۰ شهریورماه امسال در پایتخت کامبوج شهر «پنوم پن» برگزار خواهد شد، اولین ساخته بلند افشین هاشمی و محسن قرایی را به نمایش می گذارد که این فیلم از میان ۳۰۰ اثر ارسال شده به دفتر جشنواره انتخاب شده است.

 «خسته نباشید!» پیشتر در جشنواره بین‌المللی فجر حضور داشت و از جشنواره ایرانیان لندن جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و از جشنواره بین‌المللی سویف لندن جایزه بهترین فیلم بلند را دریافت کرده است.

این فیلم روایتگر بخشی از داستان زوجی جهانگرد است که درگیر اختلافاتی با یکدیگر می‌شوند، آنها در میانه سفر خود در ایران با موسسه جهانگردی طرف قراردادشان به مشکل برمی‌خورند. مرتضی، مستخدم اخراجی هتلی که زوج جهانگرد در آن سکونت دارند به کمک پسرعمویش حسین برای آن‌ها نقشه‌ای می‌کشد.

«خسته نباشید!» محصول حوزه هنری است. پخش داخلی و بین‌المللی این فیلم با سازمان توسعه سینمایی سوره است.

 جلال فاطمی، غوغا بیات، حسام محمودی، فرزاد باقری در این فیلم به ایفای نقش می پردازند.

کد مطلب 2344569

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