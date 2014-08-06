مدیران شبکه ورزش به خبرگزاری مهر آمدند/ ارائه طرح تاسیس دو شبکه ورزشی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید علاوه بر فرشاد صادقی مدیر شبکه ورزش، شهرام کجوری مدیر گروه جامعه و ورزش، مهرزاد ارشادی فر مدیر تأمین برنامه و غلامرضا دیوسالار مدیر روابط عمومی شبکههای ورزش، سلامت، تماشا و اچ دی حضور داشتند.
در این گفتگوی دو ساعته مسائل بسیاری درباره عملکرد شبکه ورزش مطرح شد؛ از تلاش برای برندسازی در این شبکه، ساخت و پخش آثار مستند ورزشی، موفقیت مجریان این شبکه و تمایل دیگر شبکهها به حضور این مجریان در برنامههایشان و پوشش مسابقات رشتههای ورزشی گوناگون گرفته تا پوشش 85 درصدی شبکه نوزدهم سیما در کشور و ارتباط با 52 فدراسیون و پرداختن به ورزشهای کمتر مورد توجه قرار گرفتهای چون بیلیارد یا ورزشهای بومی.
خبرنگار مهر در بخشی از این نشست این موضوع را با صادقی در میان گذاشت که ما در منطقه در حوزه ورزش کشور تاثیرگذاری هستیم این امر نشان دهنده پیشرفت ما در ورزش و پتانسیلها در این حوزه است، بنابراین کشورهای حاشیه خلیج فارس ممکن است در حوزه رسانه به شبکه ورزش ما مراجعه کنند. در حالی که اکنون شبکههایی چون الجزیره اسپورت، رای ایتالیا و اسکای شهرت جهانی پیدا کردهاند آیا این افق برای شما هم ترسیم شده که روزی شبکه ورزش به این محبوبیت برای فارسیزبانان منطقه و جهان برسد؟
پیشنهاد تاسیس دو شبکه ورزشی دیگر را دادیم
صادقی در این زمینه گفت: شعار و هدفگذاری ما این است که به مرجع برتر منطقه در حوزه ورزش تبدیل شویم و میخواهیم انشالله این اتفاق بیفتد. بنابراین بسیار زود پیشنهاد تاسیس دو شبکه ورزشی دیگر را دادیم. من حوزههای غیرورزشی را هم در سازمان صداوسیما تجربه کردم، سازمان محدودیتهایی دارد و به تدریج بر اساس هدفگذاریهایش جلو میرود. داشتن شبکه نمایش، سریال، سلامت و... به صورت اختصاصی یکی از این اهداف و قرار بود در کنار تأسیس این شبکهها زایش دیگری نیز شکل بگیرد.
وی افزود:مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس بر اساس بودجهای که دارند به راحتی شبکه تاسیس میکنند، اما در ایران، ما باید بدانیم حاکمیت چه میخواهد و نیاز مردم چیست. چه کسی باور میکرد شبکه نسیم به این سرعت رشد پیدا کند و به یک پدیده تبدیل شود؟ همانطور که فوتبال به عنوان یک نیاز اجتماعی در ورزش شناخته میشود، شادی، خنده و نشاط اجتماعی نیز همینطور بوده است.
ظرفیتهای داخلی بیشتر از توان تنها یک شبکه ورزش است
مدیر شبکه ورزش با بیان اینکه نیازهای مردم است که هدفگذاری تاسیس شبکهها را شکل میدهد، یادآور شد: رقابتی که شما بدان اشاره کردید، کلید خورده و طرح تاسیس دو شبکه دیگر داده شده است. برای اینکه ظرفیتهای داخلی ما بسیار بیشتر از چیزی است که در حال حاضر به آن میپردازیم. ما به موازات پخش یک مسابقه، مسابقات خوب دیگری را از دست میدهیم. مثلا وقتی شبکه سه، بازی پرسپولیس را پخش میکند و ما بازی تراکتورسازی را پوشش میدهیم، چهار بازی دیگر از دست میرود. اینها را باید کجا پخش کنیم؟
صادقی در پایان این بخش از گفتگو تصریح کرد: گاهی فوتبالیها به ما میگویند برای مثال مسابقات معلولان را یک وقت دیگر پخش کنید. یا چه کسی تنیس میبیند؟ رییس فدراسیون تنیس هم میگوید با کمک ما تنیس ایران از سیت سه به سیت دو رسیده است. بنابراین این ظرفیت وجود دارد اما از دست میرود و آرام آرام سازمان نیز به ورزش علاقمند شده و این سیاستگذاری شکل گرفته است که این شبکهها رشد پیدا کنند.
مشروح این گفتگو به زودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
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