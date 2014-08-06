خیانت سران کشورهای عربی به غزه با پیشگامی امارات/ ابوظبی هزینه جنگ رژیم صهیونیستی به غزه را پرداخت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، که جمعیت یک میلیون و هشتصد هزار نفری این منطقه را به خاک و خون کشیده، یک چهارم این جمعیت را آواره و بی خانمان کرده و حدود 12000 قربانی گرفته است با سکوت معنادار کشورهای عربی مواجه شده است که تنها به سردادن شعارهایی ناکارآمد، به محکوم کردن این حملات بسنده کرده اند و عدم اتخاذ موضعی جدی و کار آمد از سوی آنها به عنوان مجوزی برای اسرائیل برای ادامه این نسل کشی محسوب می شود. برخی از این کشورهای عربی به سردمداری امارات نیز در کمال ناباوری اقدام به حمایت از رژیم صهیونیستی در ادامه حملات وحشیانه اش علیه نوار غزه نموده اند.

چنانکه پایگاه اینترنتی ویکی لیکس، سایت افشا کننده اطلاعات سیاسی پیشتر با انتشار گزارشی با شماره 12958 فاش کرد که "شیخ محمد بن زاید آل نهیان" ولیعهد ابوظبی در سال 2008 در تحریک مقامات آمریکایی علیه جنبش حماس و حزب الله در لبنان نقش داشته است.

همچنین روزنامه اسرائیلی هاآرتص اخیرا با انتشار گزارشی فاش کرد که رژیم صهیونیستی در جنگ علیه نوار غزه، به دستگاههای اطلاعاتی امارات تکیه دارد.

چندی پیش نیز خبری بر روی سایتها و خبرگزاریها قرار گرفت که در آن از برگزاری نشستی میان "شیخ عبدالله بن زاید" وزیر خارجه امارات و "آویگدور لیبرمن" همتای اسرائیلی وی پرده برداشته شد و به این ترتیب تحلیلگران معتقدند که خیانت کشورهای عربی به مردم فلسطین با پیشگامی امارات آغاز شده است.

در همین راستا خبرنگار مهر گفتگویی با "حسن هانی زاده" کارشناس مسائل خاورمیانه انجام داده است که مشروح آن به شرح زیر است:

هانی زاده با اشاه به دیدار شیخ عبدالله بن زاید با اویگدر لیبرمن وزیر خارجه رژیم صهیونیستی تأکید کرد که دراین دیدار طرح حمله ارتش اسرائیل به غزه مورد بحث قرار گرفته است.

این کارشناس مسائل خاورمیانه افزود: این دیدار در اوایل ماه رمضان امسال در پاریس صورت گرفت و شیخ عبدالله بن زاید از اسرائیل خواست تا حمله گسترده ای را علیه حماس و جهاد اسلامی سازماندهی کند، وی در این دیدار به همتای اسرائیلی خود تعهد داد که امارات متحده کلیه هزینه های این حمله نظامی را پرداخت خواهد کرد.

وی افزود: امارات متحده با توجه به وجود ارتباطات آشکار و پنهان با رژیم صهیونیستی در صدد است تا طرح "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی را برای ایجاد بازار مشترک با شرکت کشورهای حوزه خلیج فارس عملیاتی کند.

هانی زاده در توضیح این طرح گفت: در طرح شیمون پرز موسوم به خاورمیانه جدید قرار است تا سال 2020 حجم تبادل تجاری میان رژیم صهیونیستی و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به سقف 70 میلیارد دلار در سال برسد. به همین دلیل امارات متحده به عنوان یکی از 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس مأموریت یافت تا زمینه تشکیل بازار مشترک عربی اسرائیلی را فراهم کند.

به گفته این کارشناس، وزیر خارجه امارات در جریان دیدار با لیبرمن در پاریس وجود جنبشهای جهادی حماس و جهاد اسلامی را مانعی برای تحقق شکل گیری بازار مشترک تلقی کرد به همین دلیل شیخ عبدالله بن زاید سرکوب و خلع سلاح حماس و جهاد اسلامی را پیش شرط همکاریهای منطقه ای امارات و رژیم صهیونیستی تلقی کرد.

هانی زاده افزود: امارات متحده طی یک ماه، حمله ارتش رژیم صهیونیستی به ساکنان نوار غزه از انتشار اخبار جنایات رژیم صهیونیستی در رسانه های خود جلوگیری کرد. از سوی دیگر ارتباطات شیخ بن زاید و لیبرمن از طریق خط تلفن ویژه همواره ادامه داشته و لیبرمن همتای اماراتی خود را در جریان رخدادهای میدانی غزه قرار می داده است.

به گفته این کارشناس شبکه ماهواره ای الجزیره ای قطر نخستین رسانه ای بود که دیدار شیخ بن زاید و لیبرمن را در پاریس منتشر ساخت.

این کارشناس مسائل خاورمیانه در ادامه با اشاره به دستگیری چند نفر از جاسوسان اماراتی در نوار غزه که در جریان جنگ رژیم صهیونیستی به این منطقه در قالب نیروهای هلال احمر اقدام به جاسوسی برای رژیم اسرائیل نموده اند، گفت: بنا بر گزارشهای دریافتی حماس و جهاد اسلامی در جریان تهاجم وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به غزه شماری از اتباع امارات را که برای رژیم صهیونیستی جاسوسی می کردند دستگیر کرد این افراد تحت پوشش نیروهای هلال احمر به غزه رفته بودند و با استفاده از وسایل ارتباطاتی پیشرفته اطلاعات مربوط به اماکن حساس و محل پرتاب موشکهای حماس را به ارتش رژیم صهیونیستی مخابره می کردند.