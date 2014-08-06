نمایش «رو به قبله» در هفته سینمای انقلاب/ «یادگاری» به جشنواره یاس رسید

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین اخبار از جشنواره فیلم «یاس»، برگزاری جشن تولد 90 سالگی عبد الله انوار در خانه هنرمندان، نمایش فیلم داستانی «رو به قبله» از اخبار سینمای ایران در روز چهارشنبه 15 مردادماه است.

۲۰ اثر به بخش مسابقه «رویش یاس‌ها» راه پیدا کرد

مسابقه فیلم ایران در 2 بخش «رویش یاس‌ها» و «خاطره یاس‌ها» برگزار می ‌شود که در بخش «رویش یاس‌ها» اعضای هیات انتخاب ۲۰ اثر را از میان ۱۱۸ فیلم ویدئویی ارسال شده به دبیرخانه این دوره از جشنواره فیلم «یاس» انتخاب کردند.

پس از بررسی ۱۱۸ اثر در بخش «رویش یاس‌ها» توسط هیئت انتخاب، ۲۰ فیلم ویدئویی جواز حضور در بخش مسابقه رویش یاس‌ها دومین جشنواره بین‌المللی فیلم ویدئویی تهران را کسب کردند. هیأت انتخاب بخش رویش یاس‌ها متشکل از رحمان سیفی‌آزاد، حجت قاسم‌زاده اصل و علی روئین‌تن پس از بررسی ۱۱۸ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره در این بخش ۲۰ اثر را جهت حضور در بخش مسابقه رویش یاس‌ها معرفی کردند.

«فصل انار» به کارگردانی محسن شرفی‌نیا و تهیه ‌کنندگی علی سرتیپی، «فرشته» به کارگردانی حسن آخوندپور به تهیه‌کنندگی ابراهیم اصغری، «اینجا همه چیز خوب است» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی پوریا آذربایجانی، «دنیا تنهایی کم ندارد» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی افشین لیاقت، «آفتاب لبه‌های بام» به کارگردانی علی صداقت به تهیه‌کنندگی مشترک سیدجواد رفائی و علی صداقت، «آقای خاص» به کارگردانی مهدی برگ‌نیل و تهیه‌کنندگی مشترک جواد مزدآبادی و هادی کلاته، «سه ماهی» به کارگردانی حمیدرضا قربانی و تهیه‌کنندگی سیدمحمود رضوی، «آرزو‌هایت را به خاک نسپار» به کارگردانی مهدی چوپانی و تهیه‌کنندگی میثم ریاحی، «سوگنامه‌ای برای یاشار» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی بابک خرم‌دین، «سبز به رنگ زمرد» به کارگردانی سیدروح‌ا... حجازی به تهیه‌کنندگی هادی علیمحمدی، «آخرین نفر» به کارگردانی مهرداد موفق و تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی، «مروا» به کارگردانی کریم فائقیان و تهیه‌کنندگی مشترک کریم فائقیان و حوزه هنری بوشهر، «یادگاری» به کارگردانی نیما طباطبایی و تهیه‌کنندگی می‌رولی‌ا... مدنی، «موارد مشکوک» به کارگردانی محسن توکلی به تهیه‌کنندگی اصغر پورهاجریان، «استخر» کار اسماعیل فلاح‌پور و تهیه‌کنندگی سعید جهانیان، «از میان سایه‌ها» به کارگردانی رهبر قنبری و تهیه‌کنندگی اصغر پورهاجریان، «افسون گل سرخ» به کارگردانی مجتبی حسینی و تهیه‌کنندگی محمد بصیری، «شیپورچی» به کارگردانی سیدوحید حسینی و تهیه‌کنندگی مشترک سیدعلی می‌رعلایی و حمید انزابی، «من او را می‌شناسم» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی جلال نصیری هانیس و «بی‌خوابی» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی گلستانه، فیلم های راه یافته به این بخش هستند.

همچنین در بخش اقلام تبلیغی و اطلاع رسانی دومین جشنواره بین المللی فیلم یاس، 152 هنرمند در بخش های عکس، فیلم، پوستر فیلم، عنوان بندی و آنونس، 644 اثر را به دبیرخانه این دوره از جشنواره ارسال کرده اند. در این دوره از جشنواره علاوه بر بخش های مسابقه ایران، بین الملل، طرح و ایده، پویانمایی، بخش اقلام تبلیغی و اطلاع رسانی به صورت رقابتی برگزار می شود. با پایان زمان فراخوان این دوره، 152 هنرمند، آثار خود را در بخش های عکس فیلم، پوستر فیلم ، عنوان بندب تیزر و آنونس فیلم به دبیرخانه این دوره ارسال کرده اند.

بعد از داوری این آثار، در بخش عکس نفرات اول تا سوم معرفی خواهند شد و در بخش پوستر و آنونس نیز نفرات اول و دوم هر بخش توسط هیات داوران جشنواره معرفی می شوند.

دومین جشنواره بین المللی فیلم ویدئویی تهران (یاس) اول تا 6 شهریور ماه سال جاری برگزار می شود.

90 سالگی عبدالله انوار در سینماتک خانه هنرمندان ایران

مستند «دره التاج» ساخته محسن سلیمانی پنجشنبه 16 مردادماه در تالار استاد ناصری خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود. پس از نمایش این فیلم جشن تولد 90 سالگی عبدالله انوار با حضور وی برگزار می‌شود و سپس فریبا افکاری و پیمان ناصح؛ 2 تن از شاگردان انوار درباره این فیلم صحبت می‌کنند.

اکران و بررسی فیلم داستانی «روبه قبله»

در نشست این هفته فیلمسازان جوان سینمای انقلاب پنجشنبه 16 مردادماه فیلم داستانی «رو به قبله» که مایه‌های طنز دارد، اکران و بررسی می‌شود.

فیلم داستانی «رو به قبله» به کارگردانی امیرمهدی پوروزیری و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه، درباره مردی از یک خانواده مذهبی است که تا به امروز در مقابل داشتن ماهواره مقاومت کرده، اما اکنون به داشتن آن رضایت داده است و این موضوع ماجراهای طنزآمیزی را به وجود می‌آورد.

فیلم 40 دقیقه‌ ای «رو به قبله» در چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار موفق به دریافت فانوس بهترین فیلمنامه در بخش فیلم‌های نیمه‌ بلند داستانی شد.

فیلمنامه این اثر توسط امیرمهدی پوروزیری و مینا خدیوی نوشته شده است و علی استادی، وحید آقاپور و محمدباقر مفیدی‌کیا از بازیگران این فیلم هستند. در این نشست علاوه بر عوامل، تعدادی از صاحب‌نظران، فیلمسازان، مخاطبان و اکران‌کنندگان جشنواره عمار حضور دارند و شرکت در آن برای عموم علاقه مندان آزاد است.

نشست فیلمسازان جوان سینمای انقلاب پنجشنبه‌ها، ساعت 16 در محل حسینیه هنر به آدرس تهران، خیابان 16 آذر، رو به ‌روی خیابان پورسینا، پلاک 60 برگزار می‌ شود.

«يادگارى» در جشنواره ياس

«يادگارى» اولين فيلم بلند نيما طباطبايى در بخش رويش ياس ها «مسابقه سينماى ايران» جشنواره ياس به نمايش در مى آيد. مديريت فيلمبردارى «يادگارى» را حسن قلى زاده به عهده داشته وسازنده موسيقى متن آن صدف نقيبى است. هم اكنون ميكس نهايى فيلم توسط بهمن حيدرى در حال انجام است. بى‌تا فرهى به همراه على دهكردى، افسانه پاكرو، صادق توكلى، ارسطو خوش رزم، ليدا عباسى، مهرى آل آقا و هنرمند خردسال مهزيار مرادى در «يادگارى»به تهيه كنندگى ميرولى اله مدنى به ايفاى نقش پرداخته اند.

داستان «يادگارى» درباره بروز يک حادثه پس از ازدواج سپيده و رامين است كه شرايط تازه اى را در زندگى پدر و مادر رامين ايجاد مى كند. نيما طباطبايى پيش از اين به عنوان دستيار و برنامه ريز با حميد لبخنده، سيامک شايقى، ضياء الدين درى، احمد امينى، سپيده فارسى، مهدى كرم پور، مسعود نوابى، اسماعيل فلاح پور و بهرام كاظمى همكارى داشته است. فرزاد مؤتمن مشاور نيما طباطبايى در اين فيلم است.