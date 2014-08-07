نخستین شکست شاگردان دایی رقم خورد/ صادقیان دوباره شروع کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال فولاد اهواز و پرسپولیس تهران در هفته دوم چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر عصر امروز پنجشنبه و از ساعت 19:30 در ورزشگاه غدیر اهواز آغاز شد که در پایان تیم فوتبال فولاد خوزستان موفق شد با نتیجه 2 بر صفر حریف تهرانی خود را شکست دهد.

شاگردان علی دایی که در هفته اول برابر نفت به تساوی رسیده بودند برای رسیدن به سه امتیاز راهی اهواز شدند و امیدوار بودند با پیروزی برابر قهرمان فصل گذشته وضعیت بهتری در جدول رده بندی پیدا کنند اما فولادیها نمایش بهتری داشتند و موفق شدند به یک پیروزی ارزشمند دست پیدا کنند.

در ثانیه های پایانی نیمه اول سروش رفیعی موفق شد از آشفتگی مدافعان پرسپولیس استفاده کند و دروازه نیلسون را باز کند. در نیمه دوم بازهم این فولاد بود که تیم برتر میدان لقب گرفت و موقعیت های بیشتری نسبت به حریف داشت. با این حال علی دایی جبران گل خورده تعویض هایی را در تیمش انجام داد اما در دقیقه 53 این اسماعیل شریفات بود که یکبار دیگر به علی دایی ثابت کرد مدافعانش طلابت گذشته را ندارند.

شریفات در این دقیقه با عبور از چند مدافع پرسپولیس و حرکت در عمق ضربه محکمی را راهی دروازه نیلسون کرد که توپ به گوشه سمت راست دروازه رفت و دومین گل فولاد به ثمر رسید. پرسپولیس پس از این گل تلاش کرد تا بتواند یکی از گل های خورده را جبران کند اما در شرایطی که این تیم برنامه ای برای نزدیک شدن به دروازه فولاد نداشت، در دقیقه 85 پیام صادقیان دوباره اعتراض به داور و حرکات نامناسب را آغاز کرد و پس از اعتراض به قضاوت داور با کارت قرمز مستقیم اخراج شد.

صادقیان پس از اینکه کارت قرمز را مقابل خود دید ضربه ای را به اکبریان داور مسابقه زد و با اعتراضی که داشت از زمین خارج شد تا پرسپولیس دقایق پایانی را 10 نفره دنبال کند.