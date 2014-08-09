به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم بهره‌مند صبح شنبه در آئین افتتاح آزمایشگاه نیرو گستر لیان ضمن تبریک به مناسبت روز خبرنگار اظهار داشت: خبرنگاران نقش بسیار مهمی در انعکاس رویدادهای مختلف و واقعیت‌ها دارند و به عنوان حلقه اتصال مردم و مسئولان عمل می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت بسیار بالای مقوله استاندارد، تصریح کرد: تلاش های بسیار زیادی به منظور توسعه استاندارد و رعایت اصول آن در استان بوشهر صورت گرفته است و نظارت‌های مستمری در این زمینه در دستور کار داریم.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر از برخورد با متخلفان استاندارد در استان خبر داد و بیان داشت: بر اساس نظارت‌های صورت گرفته، برخی از دستگاه‌ها و یا واحدهای صنفی و تولیدی و . . . که به عنوان غیر استاندارد تشخیص داده می‌شوند، ابتدا تذکرات لازم ارائه می‌شود و در صورت عدم رفع مشکلات، اقدام قانونی صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه آزمایشگاه‌های متعدد استاندارد در استان بوشهر وجود دارند و در این استان فعال هستند، اضافه کرد: استان بوشهر هم اکنون به عنوان قطب آزمایشگاهی جنوب کشور مطرح است.

فعال بودن 45 آزمایشگاه همکار استاندارد در استان بوشهر

بهره‌مند با اشاره به فعال بودن 45 آزمایشگاه همکار استاندارد در استان بوشهر، ادامه داد: این آزمایشگاه‌ها خدمات بسیار خوبی را ارائه می‌دهند و در بیش از 120 زمینه آزمایشگاهی فعالیت دارند.

وی از وجود این تعداد آزمایشگاه در استان به عنوان یکی از نقاط قوت استان در زمینه توسعه صنعت، تجارت و بازرگانی یاد کرد و خاطرنشان ساخت: هم ‌اکنون 9 آزمایشگاه همکار استاندارد در استان بوشهر موفق به اخذ گواهینامه استاندارد 17025 شد‌ه‌اند.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر ادامه داد: استان بوشهر تا امروز هشت آزمایشگاه استاندارد در زمینه‌های غذایی، شیمی، پتروشیمی و ساختمانی با گواهینامه 17025 داشت که امروز یک آزامایشگاه به این تعداد اضافه شد.

لازم به ذکر است که آزمایشگاه نیرو گستر لیان در زمینه‌های لوازم تحریر و لوازم خانگی موفق به کسب گواهینامه استاندارد 17025 شده است.