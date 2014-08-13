مهدی مسعود شاهی دبیر بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که تمام تلاش خود را می‌کنیم تا امسال جشنواره ای در خور سینمای ایران برگزار شود، گفت: در حال حاضر نزدیک به 44 فیلم سینمایی در بخش کودک و نوجوان و در مراحل مختلف در حال تولید است و این مساله نشان می دهد که هیچ عجله‌ای برای تولید فیلم هایی در ژانر کودک و نوجوان برای حضور در این دوره از جشنواره بین المللی فیلم کودک وجود ندارد.

وی ادامه داد: در این دوره از جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان، بنیاد سینمایی فارابی هیچ سفارشی برای تولید فیلم به هیچ کارگردانی نداده است و تنها حضور این بنیاد در بخش تولید، حمایت مالی از روند تولید فیلم‌های سینمایی است که خود دست اندرکاران آن مشغول ساخت آن بوده‌اند.

به گفته وی، کمک‌های مالی فارابی که می توان آن را شامل ارائه وام به تولیدکنندگان دانست محدود و از 50 درصد هزینه کل تولید فیلم سینمایی مورد نظر کمتر است.

دبیر جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان بیان کرد: بنیاد سینمایی فارابی در این دوره از جشنواره تنها از 15 فیلم سینمایی کودک و نوجوان که شرایط لازم برای سرمایه گذاری را داشت، حمایت کرده و باز هم تاکید می کنم که این حمایت ها تنها در حد مشارکت در ساخت است.

وی تاکید کرد: 15 فیلم مورد نظر با درخواست کارگردان و تهیه‌کننده و بعد از بررسی شرایط فیلم، کمک مالی مورد نظر خود را به عنوان وام دریافت کردند.

مسعود شاهی در پایان گفت: با توجه به نوع سیاست های سازمان سینمایی مبنی بر تولید سینمای قصه گو، ما نیز سعی کردیم در این دوره از جشنواره بیشتر از سینمای قصه‌گوی کودک و نوجوان که برای کودک و نوجوان است نه اینکه مضمون کودک داشته باشد، استقبال کنیم.