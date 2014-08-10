عبدالرسول عطایی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه هواپیمای سقوط کرده تحت پوشش بیمه کوثر بوده است، افزود: پرداخت خسارت توسط این شرکت در اسرع وقت انجام خواهد شد.

مدیرعامل بیمه کوثر افزود: در حال حاضر مدیر بیمه های مهندسی و خاص بیمه کوثر به همراه کارشناسان این شرکت در محل حادثه حضور یافته اند.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس در کوتاه ترین زمان ممکن و پس از انجام کارهای کارشناسی لازم، حسب قرارداد منعقده، پرداخت خسارت و دیه به بازماندگان صورت می گیرد.

صبح امروز یک فروند هواپیمای مسافربری در شهرک آزادی تهران سقوط کرد و در اثر این سقوط 48 نفر کشته و زخمی شدند.