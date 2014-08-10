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۱۹ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۳۸

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

جزئیات نحوه پوشش بیمه‌ای هواپیمای سقوط کرده در تهران

جزئیات نحوه پوشش بیمه‌ای هواپیمای سقوط کرده در تهران

مدیرعامل بیمه کوثر جزئیات نحوه پوشش بیمه‌ای هواپیمای سقوط کرده در تهران در صبح امروز خبر داد.

عبدالرسول عطایی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه هواپیمای سقوط کرده تحت پوشش بیمه کوثر بوده است، افزود: پرداخت خسارت توسط این شرکت در اسرع وقت انجام خواهد شد.

مدیرعامل بیمه کوثر افزود: در حال حاضر مدیر بیمه های مهندسی و خاص بیمه کوثر به همراه کارشناسان این شرکت در محل حادثه حضور یافته اند.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس در کوتاه ترین زمان ممکن و پس از انجام کارهای کارشناسی لازم، حسب قرارداد منعقده، پرداخت خسارت و دیه به بازماندگان صورت می گیرد.

صبح امروز یک فروند هواپیمای مسافربری در شهرک آزادی تهران سقوط کرد و در اثر این سقوط 48 نفر کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 2346810

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