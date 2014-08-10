رئیس مجمع تشخیص مصلحت وقوع حادثه سقوط هواپیمای مسافربری در تهران را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی رفسنجانی در پی سانحه هوایی امروز در تهران پیام تسلیتی بدین شرح صادر کرد.

«انالله و انااليه راجعون»



حادثه‌اي كه اگرچه هنوز ابعاد و دلايل آن مشخص نيست، اما عزادار شدن جمعي از خانواده‌هاي ايراني و مصدوم شدن جمعي ديگر، خاطر هر هموطني را مكدر مي‌نمايد.

اميدوارم مسئولان مربوطه، مخصوصاً در سازمان هواپيمايي اقدامات لازم براي جلوگيري از تكرار چنين اتفاقاتي را انجام دهند و نگذارند مسير هوايي مسافرت‌ها ناامن شود كه نتايج منفي فراواني در ابعاد روحي، سياسي و اجتماعي دارد.

اينجانب ضمن همدردي با خانواده‌هاي عزادار و تسليت به آنها، علوّ درجات همه جان‌باختگان و شفاي عاجل مجروحان را از درگاه احديت خواستارم.

