رئیس مجمع تشخیص مصلحت وقوع حادثه سقوط هواپیمای مسافربری در تهران را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی رفسنجانی در پی سانحه هوایی امروز در تهران پیام تسلیتی بدین شرح صادر کرد.
«انالله و انااليه راجعون»
حادثهاي كه اگرچه هنوز ابعاد و دلايل آن مشخص نيست، اما عزادار شدن جمعي از خانوادههاي ايراني و مصدوم شدن جمعي ديگر، خاطر هر هموطني را مكدر مينمايد.
اميدوارم مسئولان مربوطه، مخصوصاً در سازمان هواپيمايي اقدامات لازم براي جلوگيري از تكرار چنين اتفاقاتي را انجام دهند و نگذارند مسير هوايي مسافرتها ناامن شود كه نتايج منفي فراواني در ابعاد روحي، سياسي و اجتماعي دارد.
اينجانب ضمن همدردي با خانوادههاي عزادار و تسليت به آنها، علوّ درجات همه جانباختگان و شفاي عاجل مجروحان را از درگاه احديت خواستارم.
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