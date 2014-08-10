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۱۹ مرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۲۸

رئیس مجمع تشخیص مصلحت وقوع حادثه سقوط هواپیمای مسافربری در تهران را تسلیت گفت

رئیس مجمع تشخیص مصلحت وقوع حادثه سقوط هواپیمای مسافربری در تهران را تسلیت گفت

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیام تسلیتی سانحه سقوط هواپيماي ايران 140 و كشته شدن جمعي از هموطنان عزيز باعث تأسف و تألم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی رفسنجانی در پی سانحه هوایی امروز در تهران پیام تسلیتی بدین شرح صادر کرد.

«انالله و انااليه راجعون»

حادثه‌اي كه اگرچه هنوز ابعاد و دلايل آن مشخص نيست، اما عزادار شدن جمعي از خانواده‌هاي ايراني و مصدوم شدن جمعي ديگر، خاطر هر هموطني را مكدر مي‌نمايد.

اميدوارم مسئولان مربوطه، مخصوصاً در سازمان هواپيمايي اقدامات لازم براي جلوگيري از تكرار چنين اتفاقاتي را انجام دهند و نگذارند مسير هوايي مسافرت‌ها ناامن شود كه نتايج منفي فراواني در ابعاد روحي، سياسي و اجتماعي دارد.

اينجانب ضمن همدردي با خانواده‌هاي عزادار و تسليت به آنها، علوّ درجات همه جان‌باختگان و شفاي عاجل مجروحان را از درگاه احديت خواستارم.
 

کد مطلب 2347196

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