6 پروژه بزرگ شهري در اراك به بهره برداري رسيد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اراك ، ترمينال مسافربري اراك، بوستان شهيد باهنر و معلم ، ايستگاه آتش نشاني ، ميدان شورا و سفره خانه سنتي پارك امير كبير اراك از جمله پروژه ها هستند.

شهردار اراك در مراسم افتتاح ترمينال مسافربري اراك گفت: براي اجراي پروژه هاي فوق بيشتر از يك و نيم ميليارد تومان اعتبار صرف شده است.

سيد حسن لطفي ميدان شوراي اراك را نماد وحدت و همبستگي عنوان كرد و گفت: براي اجراي اين ميدان 70 ميليون تومان، آتش نشاين با 400 متر مربع مساحت ، 105 ميليون تومان ، فاز اول پارك معلم 130 ميليون تومان در 5/4 هكتار مساحت ، سفره خانه سنتي با 70 ميليون تومان در 350 متر مربع فضا، بوستان شهيد باهنر با 5/8 هكتار مساحت در مرحله اول با 600 ميليون تومان هزينه راه اندازي شده اند.

وي ترمينال مسافربري اراك را يكي از زيباترين پايانه هاي كشور عنوان كرد و گفت:بيشترين هزينه و وقت براي احداث اين ترمينال صرف شد و اكنون به طور آبرومندانه اي از مسافرين استقبال مي كند.

وي مساحت اين ترمينال را 40 هزار متر مربع عنوان كرد و گفت: براي احداث و تكميل اين ترمينال بيش از 3 ميليارد تومان هزينه شده است.

شهردار اراك بوستان شهيد باهنر را يكي از بزرگترين بوستانهاي غرب كشور عنوان كرد و گفت: براي تكميل اين بوستان در مرحله دوم 180 ميليون تومان به آن اختصاص يافته است.

مراسم راه اندازي پروژه هاي شهري اراك با حضور مسئولين استان ، شهر اراك، جمعي از خانواده شهدا و رزمندگان برگزار شد.