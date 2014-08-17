صدور یک مصوبه دردسرساز از طرف شورای شهر شیراز / میراث فرهنگی اعتراض کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه شماره 37622 شورای شهر شیراز آمده که در راستای اجرای بهینه سازی شهرداری الکترونیک و تسریع در فرایند صدور پروانه ساختمانی و رضایت شهروندان مقرر شد که شهرداری از تاریخ اول فروردین ماه سال 93 تا 31 شهریور ماه همین سال و در زمان صدور پروانه ساختمانی موضوع اخذ استعلام از ادارات برق، گاز، آب، ثبت اسناد، پست و اداره اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی و ... را از فرآیند صدور پروانه ساختمانی حذف کند و صرفا توسط مالک یا ذینفعان مالکیت (مهندسین طراح معمار و ...) و با مسئولیت ایشان پروانه صادر شود.

در تبصره یک این مصوبه آمده" براساس تفاهم نامه منعقده شهرداری با این ادارات تمام لایه های اطلاعاتی و ضوابط ادارات مذکور برای انتقال روی SDI شهرداری حداکثر تا سی و یک شهریور ماه سال 93 در اختیار شهرداری شیراز قرار گیرد.

همچنین در تبصره دیگری از این مصوبه آمده که از اوئل مهر ماه هیچ استعلامی در طی فرایند صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری یا مالک و ذینفعان مالک انجام نمی شود و براساس لایه های اطلاعاتی و ضوابط مستند ادارات خدمات رسان پروانه ساختمانی صادر می شود.

این مصوبه به اداره میراث فرهنگی استان فارس نیز رونوشت شد و این اداره کل نسبت به آن واکنش نشان داد. مصیب امیری، مدیر کل میراث‌فرهنگی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را خلاف ضوابط کاری میراث فرهنگی دانست و گفت که موضوعی مهمی نیست چون ما اعتراض کرده و به آن عمل نمی کنیم چون و دلایل خود را ذکر کردیم.

بصیری، مدیر بافت تاریخی شیراز نیز که این مصوبه را مانعی در برابر حفاظت از بافت تاریخی می داند به خبرنگار مهر توضیح داد: قرار شده بود که در 6 ماهه اول سال 93 استعلام کاغذی شهرداری از ادارات انجام نشود و طراحان با ارائه مستقیم نقشه های معماری به سازمان میراث فرهنگی اقدام به ممهور کردن نقشه معماری کرده و مالک صدور پروانه توسط شهرداری رعایت این موضوع است. یعنی مالکان و طراحان مستقیما به دولت مراجعه می کنند و کی گویند که ما می خواهیم خانه بسازیم این هم نقشه آن. شما مجوز بدهید. ولی میراث فرهنگی ضابطه ای پشت آن نمی بیند این افراد برای ما شخصیت حقیقی هستند و هر اتفاقی که در بناهای تاریخی می افتد باید با نظارت سازمان میراث فرهنگی باشد درحالیکه با این مصوبه نمی توان مالک را ملزم به ضوابط میراثی کرد.

وی ادامه داد: ما هر روز از بافت تاریخی شهر بازدید میدانی انجام می دهیم ممکن است که بنایی در فهرست میراث ملی ثبت نشده باشد و پس از شناسایی در این فهرست قرار گیرد چون دارای ارزش است و یا خانه ای دارای ارزش معماری باشد پس نمی توان بی ضابطه نقشه های ساخت و ساز را امضا کرد. نمی گویم که ممکن است همه افرادی که به ما مراجعه می کنند متخلف باشد ولی می گویم نوشتن یک جمله پای یک نقشه می تواند توسط هر کسی انجام شود از کجا مشخص است که سازمان میراث فرهنگی آن نقشه را تایید کرده است؟

بصیری گفت: امکان دارد در یک بازدید میدانی به اثری برخورد کنیم که تا به حال مورد توجه قرار نگرفته است. به مالکی می گوییم خانه ات دارای ارزش است و نمی توانید به جای آن ساخت و ساز کنید چند وقت بعد چیزی از آن باقی نمی ماند تزئینات را خراب می کند نمی توان هم ثابت کرد کار چه کسی بوده است. به همین علت گفتیم شرایط میراث با شرایط سازمان آب و برق و گاز متفاوت است قانون بر حفظ بناهای به ثبت رسیده و یا به ثبت خواهد رسید تاکید دارد. معتقدیم باید استعلام از سوی یک سازمان حقوقی انجام شود تا اعمالی که در آن بنا انجام می شود قابلیت پیگیری داشته باشد .بهتر این است که طرف حساب ما یک ارگان دولتی باشد تا شخص.

این مصوبه اکنون در اختیار خبرگزاری مهر است ولی اعضای و رئیس شورای شهر شیراز تا زمان نگارش این مطلب پاسخگوی خبرنگار مهر نبودند.